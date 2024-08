Nadím hodil takové číslo, na které nejde reagovat. Je to historický závod, řekl po finále oštěpař Vadlejch

Atlet Jakub Vadlejch medaili na olympijských hrách neobhájil. Skvělou formu ale potvrdil výkonem 88 metrů a 50 centimetrů, který by mu ještě na minulé olympiádě v Tokiu stačil na zlato, ale tentokrát skončil v oštěpařském finále čtvrtý. Výjimečně kvalitní soutěž vyhrál Pákistánec Aršad Nadím. Paříž 10:48 9. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český oštěpař Jakub Vadlejch | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

„Aršad Nadím hodil takové číslo, na které téměř nejde reagovat, takže to byl opravdu boj o druhé místo. U něj to vypadá, že hází na 90 procent. Takovýhle výkon je fantazie. Je to neuvěřitelné, co k tomu říct,“ neměl k výkonu Pákistánce oštěpař Vadlejch.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Jakuba Vadlejcha po čtvrtém místě v olympijském finále

Ačkoliv totiž čerstvý olympijský vítěz vypadal, že do hodu nedává zdaleka vše, jako jediný ve finále překonal hranici 90 metrů, a to hned dvakrát. „Ten jeho timing je asi dokonalý, a když to trefí, tak ten oštěp, jak říkáme, žere metry. Hodil skvěle,“ chválil soupeře český oštěpař.

Jeho soupeř z uplynulého evropského šampionátu a kamarád, Němec Julian Weber neměl v oštěpařském sektoru příliš důvodů k radosti. „My si vždycky něco říkáme. To, že on byl šestý za 87,40 metru, je neuvěřitelné. Je to historický závod,“ řekl po závodě Vadlejch.

A historický závod to skutečně byl. Pákistánec Nadím výrazně posunul olympijský rekord na 92 metrů a 97 centimetrů a druhý nejlepší Evropan ve finále, celkově šestý Němec Weber, by za stejný výkon jako v Paříži bral na posledních Hrách v Tokiu stříbro.

Vadlejcha dělily čtyři centimetry od medaile. V olympijském finále obsadil čtvrté místo Číst článek

Vadlejch ve francouzské metropoli ukázal, že se umí na velké akce pod vedením trenéra Jana Železného skvěle připravit. Má doma už tři medaile ze světových šampionátů, olympijské stříbro a letošní titul mistra Evropy, ale ve výjimečně soutěži na Stade de France skončil těsně pod stupni vítězů.

„Výkon skvělý, umístění horší. Chtěl jsem mít medaili, o čtyři centimetry to nevyšlo. Je to opravdu titěrný rozdíl, ale nemám ji. Jsem samozřejmě zklamaný,“ mrzelo českého oštěpaře, že z Paříže odjede bez cenného kovu.

„To jsem si nemyslel. I podle trenéra znamenalo 88,50 metru olympijské zlato, takže to byla zkrátka fantastická soutěž. Šesté místo 87,5 metru, to myslím hovoří samo za sebe. Jsem rád, že jsem byl součástí takovéhle soutěže. Budu se bít dál, pro mě tohle není konec. Pro mě je to motivace se ještě zlepšovat a kluky příště porazit,“ neskládá zbraně Vadlejch.

Oštěpařská rivalita

V oštěpařském sektoru panuje zdravá rivalita. Špička se v posledních letech nemění a jednotliví atleti mluví o těch druhých stejně jako mistr světa a stříbrný olympionik z Paříže, Ind Níradž Čopra, o Jakubu Vadlejchovi.

„Jakub Vadlejch je můj dobrý kamarád. Obdivuji jeho výkony, protože se i po třicítce dokáže zlepšovat. Hází opravdu daleko, navíc ho připravuje Jan Železný. Kuba je fajn kluk a když jsem s ním v sektoru, tak vždy očekávám skvělé výkony. Ano, jsme rivalové, ale je to zdravá rivalita. Máme dobrou oštěpařskou partu a věřím, že budeme házet ještě hodně daleko,“ povídal letos na mítinku v Ostravě Chopra.

Je tu skvělá atmosféra, někdy mi to připomíná takový velký tábor, směje se dobrovolnice na olympiádě Číst článek

Přestože Ind hodil v Paříži skoro o dva metry dál než před třemi lety v Tokiu, tak mu to na obhajobu zlaté medaile nestačilo.

Vadlejch letos výrazně šetřil svými starty oproti předešlým sezonám. Za poslední tři měsíce byl jen na mistrovství Evropy v Římě, mítinku Diamantové ligy v Paříži a teď ve stejném městě na absolutním vrcholu sezony, kde skončil čtyři centimetry od medaile.

„Jednou to je tak, jednou jinak. Vždy bojuji na sto procent a někdy to zkrátka těsně nemusí vyjít. Řekl mi (trenér), že jsem bojoval jako lev a příště to bude jinak,“ řekl po soutěži český oštěpař.

Ve finále patřil ke starším atletům, i ve vyšším věku lze podle něj ale stále podávat špičkové výkony. „Jde i o ty věci kolem. Když se člověk o sebe dobře stará, tak se ten oštěp dá dělat ne do neomezeného věku, ale do hodně vysokého. Třiatřicet let ještě není atletický důchod. I proto Los Angeles mám v hlavě a věřím, že se ho atleticky dožiji,“ myslí si Vadlejch a vyhlíží příští olympijské hry.