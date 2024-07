Doporučení pro fanoušky na olympiádě: Vstupenky pouze přes oficiální stránky a nepodceňte dopravu

Organizátoři her od začátku doporučují nakupovat pouze přes oficiální webovou stránku. Je přes ní možný i přeprodej vstupenek. To znamená, že pokud se někdo rozhodne do Paříže neodjet, a už má lístky, tak přes web je může prodat někomu jinému.

Jakékoliv nabídky vstupenek mimo tento web by si měli lidé dobře prověřit, protože je velmi pravděpodobné, že půjde o podvod. Ředitel Evropského spotřebitelského centra v Praze Ondřej Tichota doporučuje opatrnost, i pokud si fanoušci koupí lístky přímo v Paříži.

Pokud by si vstupenky kupovali až na místě a zjistili, že jsou neplatné, mohou se obrátit přímo na Evropské spotřebitelské centrum. To může prodejce prověřit, zda byl nákup rizikový, nebo ne. V první řadě by se však měli obrátit přímo na prodávajícího, protože může jít o chybu. Většinou ale podle Tichoty platí, že pokud lístek nefunguje hned u vstupu na konkrétní akci, tak jde o podvod.

Problémy s ubytováním

Pozor si musí cestující fanoušci dát i při pořizování ubytování. Předně je podle Tichoty nutné si zjistit, jestli ubytování doopravdy existuje. Podle něj totiž v minulosti Evropské spotřebitelské centrum řešilo případy, kdy turisté dorazili na místo ubytování, ale žádné tam nebylo. Důležité je proto sledovat recenze lidí, kteří tam už byli ubytovaní, anebo případně si ověřit jeho dostupnost jinak.

Tichota připomíná, že lidé dnes nejčastěji nakupují ubytování v zahraničí přes zprostředkovatele, například Booking nebo Airbnb. Ti ale nenesou zodpovědnost za případné problémy s ubytováním.

Lidé by je proto podle Tichoty měli lidé řešit přímo s ubytovatelem, a až potom si případně stěžovat u zprostředkovatelských platforem. Spory se často dají vyřešit přes tyto platformy, případně ony samy zprostředkují dohodu s ubytovatelem.

Pokud bude ten spor trvat déle, pomoci může právě Evropské spotřebitelské centrum. Lidé se na něj můžou obrátit třeba přes webové stránky.

Dopravní omezení

Francie posílila bezpečnostní opatření a na olympiádu se podle odhadů organizátorů chystá kolem patnácti milionů návštěvníků. Cestování v Paříži a jejím okolí se tak výrazně protáhne. Ve městě vzniknou taky tři odlišné zóny pro vjezd různých vozidel.

S nimi by se měli seznámit hlavně lidé, kteří plánují přijet na olympiádu svým autem. Více informací k cestování na olympijské hry do Paříže má na svém webu ministerstvo zahraničních věcí.

Dopravu ovlivnil i noční žhářský útok na několik pařížských nádraží. Sabotáž ovlivní podle francouzské železniční společnosti nejméně 800 tisíc cestujících. Železničáři pracují na nápravách škod, ale přesto jsou silně omezené například tři ze čtyř vysokorychlostních tratí.