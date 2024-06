Doporučení pro fanoušky cestující na Hry do Paříže: Auto nechte doma a na soutěže vždy s předstihem

Olympijské hry v Paříži už se nezadržitelně blíží. Do slavnostního zahájení zbývají přesně čtyři týdny a Český olympijský výbor se na celou akci připravuje nejen po sportovní stránce, a vydal tak bezpečnostní tipy pro fanoušky. Paříž 19:13 28. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské kruhy na pařížském nádraží Gare de Lyon | Foto: Benoit Tessier | Zdroj: Reuters

Je potřeba počítat s různými omezeními, protože v celé Francii už několik měsíců platí nejvyšší bezpečnostní stupeň kvůli hrozbě teroristických útoků. Je třeba se pečlivě dopředu připravit na to, jakým způsobem a kudy se fanoušci budou po Paříži pohybovat. Přísnější režim pohybu bude platit i v okolí řeky Seiny.

Metropole bude rozdělená na barevně označené zóny s různým stupněm vstupu, například do modré zóny bude povolen vjezd motoristům pouze s legitimním důvodem. Jízdu autem po Paříži tak vrchní ředitel právní sekce Ministerstva zahraničních věcí České republiky (MZV ČR) Martin Smolek nedoporučuje.

Pokud do dějiště olympijských her fanoušci autem přicestují, musí počítat s velkým množstvím uzavírek a omezení. Do červených zón mohou vjet pouze auta se zvláštním povolením ke vstupu nebo s digitálním „Pass Jeux“, o který musí zažádat nejméně osm dní před zahájením OH. V případě, že fanoušek o vstup do červené zóny zažádá kvůli parkování ve svém hotelu, musí se kromě povolení prokázat i hotelovou rezervací.

Na stránkách MZV ČR mohou lidé najít doporučená opatření, která by měli přijmout předtím, než do Paříže vyrazí. Ředitel Smolek zdůraznil především cestovní pojištění nebo zápis do systému dobrovolné registrace občanů pro cestování DROZD. Doporučuje zároveň důsledně dbát pokynů francouzských bezpečnostních složek na místě. MZV ČR dále varuje před zvýšeným rizikem krádeží.

Městská doprava

Co se týče městské dopravy, musí být fanoušci připraveni na vyšší ceny. Jízda jakýmkoliv z prostředků bude stát 4 eura místo současných 1,73 eura. Do 19. července je ale možné si na kartu Navigo liberté zakoupit až 30 jízdenek za původní cenu.

Rizikem je i stávková pohotovost, kterou pařížský dopravní podnik vyhlásil už v únoru a trvá až do 9. září. I kvůli zvýšenému vytížení je proto doporučeno na sportoviště vyrazit s dostatečným předstihem a ze stanic dále od přestupových uzlů, jako jsou Gare du Nord nebo Les Halles. Tyto stanice budou na pláncích metra zvýrazněny.

Během konání her od 26. července do 11. srpna bude v sídle českého Velvyslanectví v Paříži v provozu mimořádná konzulární služba. Ta bude vystavovat náhradní cestovní doklady k návratu do Česka, nebo třeba umožní kontakt s příbuznými a vysvětlí možnost zaslání peněz z domoviny.

Nicméně na své osobní věci by si návštěvníci měli dávat opravdu velký pozor, protože jakékoli zavazadlo bez dozoru bude nahlášeno a policie zónu v místě nálezu vyklidí a uzavře do dalšího rozhodnutí. Stejný postup bude v platnosti i u pařížského metra.