Nebyl jsem dost dobrý, říká po těsném konci v olympijské kvalifikaci ve skeetu střelec Tomeček

Na druhých olympijských hrách v řadě skončil střelec Jakub Tomeček těsně před finále. Před třemi lety v Tokiu v disciplíně skeet prohrál v rozstřelu o postup mezi nejlepší šestku, tentokrát mu jedna rána chyběla právě k postupu do rozstřelu a skončil dvanáctý. Chateauroux (Francie) 18:24 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jakub Tomeček | Foto: Pavel Lebeda | Zdroj: ČTK

O jednu ránu to nevyšlo do rozstřelu o postup do finále, vlastně podruhé v řadě.

Vypadl jsem v rozstřelu v Tokiu. Bylo to blízko, nebyl jsem dost dobrý.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor se střelcem Jakubem Tomečkem po olympijské kvalifikace ve skeetu

Vy jste do té poslední série šel s tím, že když všechno trefíte, tak pokračujete, když přijde jedna chyba, tak to znamená konec. Jak se s tím pracuje?

Blbě. Není to nic moc pocit. Když je to na nějakém, nechci říct obyčejném závodě, ale mistrovství Evropy, mistrovství světa, Světový pohár, tak se s tím ještě dá pracovat. Tady na olympiádě je ta nervozita na úplně jiném levelu, takže to svazuje daleko více, ale nějak se mi to kupodivu dařilo. Když jsem zkoušel sušit, tak ruce fungovaly tak nějak v rámci automatu dobře, ta hlava jim to trochu kazila. V té poslední položce jsem si nechal v hlavě, že v jednom válci nejsou holubi. Je to moje chyba, že jsem to nedokázal dostatečně odstranit a byla z toho díra.

S tou vrhačkou byl problém, takže vy jste čekal, že holub nevyletí a trochu jste to podcenil?

V podstatě ano. Dostalo se mi to do hlavy, prostě jak se na olympiádě může stát, že by tam nebyli holubi. Potom na osmičce bylo vidět, že tam těch holubů bylo opravdu málo a v jednom válci zřejmě nebyli vůbec. Diváci byli úžasní. Doufám, že na příští olympiádě nebudu mít nikoho z pořádající země v položce. Byl to mazec, zážitek a vstříc Americe.

Čeká vás ještě mix, tak jak se na něj do pondělí zkoncentrovat?

Nějak budu muset. V letošní sezoně byla Bára vždycky ta, která mě dovedla do finále, tak snad jí to teď vrátím.

ONLINE: Macháč s Pavláskem skončili čtvrtí. Koulaře Staňka čeká finále, cyklista Vacek dojel čtrnáctý Číst článek

Říkal jste vstříc Americe, co to pro vás znamená?

Pro mě to znamená to, že budu mít spoustu práce s tím, abych se nominoval na další olympijské hry.

Ale už teď je to váš jasný cíl předpokládám.

Teď tam ještě nechám ten mix, ale hned, jak skončí olympijské hry a vrátíme se, tak ta letošní sezona bude víceméně hotová. Sice je ještě mistrovství republiky, ale je v Plzni, pro Brňáka trochu z ruky, a navíc den po návratu, což nevím jestli zvládnu. A potom nás čeká ještě jeden závod, ale to bude takový jiný závod, Champions league v Polsku, tak to už bude jen takové odfrknutí. Ale olympiádou letošní sezona končí.