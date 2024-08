Vycházely o mně diskreditační články. Ukázal jsem módu sportu jinak, říká návrhář olympijské kolekce

Prestižní magazín Time zařadil českou nástupovou kolekci na olympijských hrách do top tři, britská BBC do top osm. Autor kolekce Jan Černý za návrh nejdříve sklízel v Česku rozporuplné reakce, po uznání ve světě se ale, jak sám říká, dostavilo zadostiučinění. „Kamery na Seině snímaly z 50 metrů a najednou musí být všechny detaily na věcech tak velké, aby z 50 metrů byly vidět,“ popisuje designér. Paříž/Praha 15:14 3. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Při zahajovacím ceremoniálu, který nebyl jako tradičně na stadionu, ale na lodích na řece Seině, se spustil déšť, což svědčilo české kolekci, především pak bílému plášti se skvrnami.

Poslechněte si celý pořad Osobnost Plus s hostem Janem Černým, designérem a návrhářem české olympijské kolekce

„Plášť a celý outfit je udělaný opravdu velmi lehký. Ten plášť je jako papír, je to poloprůhledný materiál, japonský nylon, takže by to fungovalo i ve vedru. Myslím si, že obavy, že by jim v tom bylo teplo, by se nenaplnily. Přece jenom tam nemůžou jít v tílku a v šortkách,“ směje se Černý, který absolvoval univerzitu ve Zlíně i stáž ve firmě Louis Vuitton.

Plášť, který je inspirovaný českým baloňákem a francouzským trench coatem, by podle Černého vynikl i v tropickém parném počasí. Na Seině by totiž třeba zase více foukalo a lehký plášť by tak vlál ve větru.

To, že nakonec nad francouzskou metropolí začalo pršet, ale podle návrháře bylo štěstí v neštěstí. „Neštěstí možná trošku pro samotný ceremoniál, protože západ slunce nad Seinou by byl samozřejmě ještě o něco hezčí než šedá obloha. Ale myslím, že pro nás to byla pecka.“

Z 50 metrů

Černý si všímá, že v zahraničí se začíná více nosit sportovní móda i do města. Vypadá ale jinak, než když se sportovně obleče pro pochůzky ve městě člověk v Česku.

„V zahraničí to bývá vkusnější. Ale technické materiály, velmi funkční bundy a kalhoty s dostávají i do velkých módních trendů,“ upozorňuje designér „Trošku jsme v tom jako Češi předběhli dobu, ale v jiné estetice.“

Národní barvy i české detaily a výrazný vzor. Kolekce, ve které se olympionici i paralympionici představí 26. července 2024 na slavnostním zahájení olympijských her v Paříži na řece Seině. #olympijskytym #jedentym #paris2024 pic.twitter.com/sq2msXGRuk — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 1, 2024

„Můj známý z módní branže mi řekl, že moje kolekce na hry ukázala Čechům, že sportovní móda na olympiádu nemusí vypadat outdoorově. A že je to v pořádku,“ těší Černého a vysvětluje:

„Úkol pro mě a i zadání Českého olympijského výboru bylo udělat něco, čím zaujmeme celý svět během deseti sekund. Já jako designér znám pravidla, která musím v ten moment dodržet. Což je mimo jiné například to, že ta věc musí být výraznější než něco, co byste si oblékl normálně, když jdete do města, na kafe nebo do práce.“

Kamery na Seině snímaly olympioniky na lodích ze vzdálenosti 50 metrů. „Najednou musí být všechny detaily na věcech tak velké, aby z 50 metrů byly vidět. Myslím, že se to výborně ukázalo na ceremoniálu. Míň výrazné oblečení najednou úplně zaniklo,“ doplňuje Černý.

Největší výzvou pak pro něj bylo přizpůsobit se fyziologii sportovců, protože například judista Lukáš Krpálek neodpovídá běžným konfekčním velikostem. Postavy sportovců se lišily od drobných postav až třeba po koulaře.

„Myslím, že se nám podařilo to udělat tak, aby se do té velikostní křivky, od XS po XXXL, vešli úplně všichni. Dělali jsme opravdu minimum úprav. Z 270 sad, které se fasovaly, jsme dělali úpravy možná na nějakých deseti nebo dvanácti kusech oděvů. Prodlužovali jsme délky rukávů nebo naopak zkracovali kalhoty u nižších postav,“ přibližuje.

Paralympionici, kteří kolekci vynesou na zahájení svých her, si ovšem na nepřizpůsobené střihy stěžovali.

„Hnidopišské názory“

Když byla kolekce představena 1. července na festivalu v Karlových Varech, reakce byly poměrně rozporuplné. Poté, co kolekci začala oceňovat zahraniční média, se názor veřejnosti proměnil a začal obracet.

„Všichni profesionálové z módy z Česka mi pořád gratulovali a opravdu ty věci velmi ocenili. Byli velmi rádi, že vznikla taková současná věc, která nás bude reprezentovat. Lidé, kterých si vážím nejvíc, kteří pro mě moc znamenají, se kterými třeba léta pracuji a obdivuji je a jsou v byznysu mnohem déle než já, mi dávali krásnou zpětnou vazbu,“ tvrdí Černý.

„Extrémně mi to suplovalo ty různé hnidopišské názory nebo názory bez jakéhokoliv respektu, které občas vyšly,“ dodává.

„Na druhou stranu chápu úplně všechny skupiny. Úplně chápu ty, kterým se to líbí, úplně chápu ty, kterým se to nelíbí. Mně se také spousta věcí nelíbí, je to úplně v pořádku. Chápu i ty, kteří si potřebují rýpnout do někoho za obrazovkou anonymně online, protože rozumím, že se nemají kde vyjádřit,“ uznává.

Svým způsobem ho proto i těší, že o něm po zveřejnění nástupové kolekce pro české olympioniky začaly vycházet články i na Parlamentních listech a v jiných médiích, kde se objevují dezinformace.

„Pro tyto lidi asi byla moje kolekce tak šokující, tak jim narušila jejich pravidla, jejich přemýšlení nad životem a nad lidmi, že měli potřebu mě zdiskreditovat, aby je to neohroilo. To je obrovská síla jednoho outfitu,“ uzavírá Černý.

