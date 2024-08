Pod Eiffelovou věží, ve Versailles nebo Grand Palais. Sportovci zažili nejhezčí kulisu olympijských her

V Paříži skončily olympijské hry, které si budou fanoušci velmi dobře pamatovat. Ne snad kvůli počtu získaných medailí české výpravy, pro kterou to byl se ziskem pěti cenných kovů nejhorší výsledek v historii, ale kvůli kulisám, ve kterých se jednotlivé sporty konaly. Paříž 21:11 12. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sportovci si na olympijských hrách v Paříži užívali soutěže v blízkosti turisticky vyhledávaných památek. Například maratonkyně běželi blízko Eiffelovy věže | Foto: Piroschka Van De Wouw | Zdroj: Reuters

Mohutnou diváckou kulisu zažili na olympijských hrách skoro všichni sportovci. Soutěže sledovaly zaplněné tribuny. Už v předprodeji bylo prodáno přes osm a půl milionu vstupenek. Už to bylo rekordní číslo.

Oficiální počet diváků zatím nebyl pořadateli upřesněn. Dá se ale předpokládat, že nikdy v minulosti nebylo v hledištích olympijských her více fanoušků než v Paříži. Na stadionech hrála hudba živá i reprodukovaná a diváci se bavili nejen sportem.

Návštěvnosti pomohlo jednoznačně i umístění do těsné blízkosti nebo přímo do turisticky vyhledávaných památek. „Působí to na mě hezkým dojmem, že se propojí historie se sportem. Je tu skvělá atmosféra. V Grand Palais vejdete a atmosféra vás nadchne,“ říká taekwondistka Petra Štolbová.

Ve výstavním pavilonu v Paříži se představila i další česká reprezentantka Dominika Hronová. „Nejsem úplně nějaký ekolog, ale přijde mi to super udržitelné, jak se můžou olympijské hry pořádat i v budoucnu,“ říká Hronová.

Obě, stejně jako bronzoví kordisté, soutěžili přímo v Grand Palais, na Champ-de-Mars se prali judisté i zápasníci, přímo pod Eiffelovou věží vyrostl ikonický kurt pro beachvolejbal, lukostřelci soutěžili u Invalidovny, moderní pětibojaři ve Versailles a ikonická místa si užili i ostatní sportovci.

„Postavit kurt vedle Eiffelovy věže je nejen symbolické, ale i neopakovatelné. Možná kdyby se hrálo u Pražského hradu, tak by se to dalo napodobit. Klobouk dolů před tím, jak to Paříž zvládá. Pořadatelé udělali něco, na co se bude těžko navazovat a rozhodně těžko překonávat,“ říká Lukáš Rohan se zkušeností s atmosférou ve Vaires-sur-Marne. Na olympijské hry v Paříži se tak bude vzpomínat jako na olympijské hry v nejhezčích kulisách v historii.