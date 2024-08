Olympijské hry 2028 bude hostit Los Angeles. Drogy a bezdomovectví město nestihne vyřešit, jen odsunout

Olympijské hry v Paříži skončily. Paříž předává pořadatelství městu na západě Spojených států. Příští letní olympijské hry budou v roce 2028 v Los Angeles. Už za dva roky bude město hostit některá utkání fotbalového mistrovství světa. Čtyřmilionové město v jižní Kalifornii už pořádalo olympijské hry dvakrát v letech 1932 a 1984. Jak to v tomto městě vypadá? Má třeba velký problém s bezdomovci bivakujícími v centru amerického filmového průmyslu. Od stálého zpravodaje Los Angeles 12:46 12. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Cliftona město problém s bezdomovectvím v centru nevyřeší, ale půjde cestou San Francisca, které v době konání summitu hospodářského společenství pacifického regionu vyčistilo centrum od lidí bez domova | Zdroj: Reuters

Metro Center je hlavní přestupní stanice, kříží se tady čtyři linky – červená, fialová, žlutá a modrá. Někdo říká, že metro je špinavé a nevyužívané, ale není o nic špinavější než New Yorkské metro. Je poměrně čisté, jeho část vede po povrchu a v centru Los Angeles je už vedené tunely.

Ve dne je podle místních metro bezpečné. Večer se jím ale lidé bojí jezdit, protože se v něm už odehrálo několik útoků nožem. Pachatelé byli většinou pod vlivem drog. Místo, kde žijí lidé, kteří podlehli závislosti, nebo kteří bivakují na ulici je v samém srdci Los Angeles. Tam je lepší se vůbec nevydávat pěšky.

Čtvrť bezdomovců

Ani ne půl kilometru od radnice je čtvrť Skid Row, která je dnes čtvrtí bezdomovců, jak říká Andrea Sepulveda, která pochází z Kolumbie, z Bogoty. Všude na chodnících jsou slunčníky, stánky, prodává se zde všechno. Jak Andrea Sepulveda dodává, tak to, co vidí tady v centru Los Angeles, jak tady vypadá bezdomovectví, to neviděla ani u sebe doma.

Podobně to vidí i Češka, která v Los Angeles žije už 10 let Veronika Zámečníková. „Lidé, kteří tady vyrůstali a narodili se tady, tak říkají, že bezdomovectví bylo vždycky součástí Los Angeles, ale nikdy to nebylo tak špatné jako teď. Jsou na to zvyklí, ale zhoršilo se to asi s nárůstem drog na ulicích. Pravděpodobně to předtím nebylo tak hrozné – alkoholici, chudí lidé, mentálně nemocní lidé byli na ulici, ale teď tam jsou i rodiny, hodně závislých lidí, jsou tam různé drogy. Někteří lidé mají požkozený mozek, protože jsou na ulici už léta a nikdo je neumístí do nějakého ústavu, protože nejsou kapacity a město není aktivní v tomhle směru.“

Olympijský stadion

Stadion na kterém v roce 2028 bude zahajovací ceremoniál olympijských her v Los Angeles je přibližně pět kilometrů od centra u kampusu Univerzity jižní Kalifornie. Žlutou linkou metra E se tam dá dostat za necelých patnáct minut. Stadion Los Angeles Memorial Coliseum, který pojme skoro 100 tisíc diváků vypadá trochu jako římský stadion, protože je celý bílý s oblouky, je obložený vápencovými kvádry a celá aréna skutečně připomíná římské koloseum.

Byl postavený pro první olympijské hry, které se zde konaly v roce 1932, byl také dějištěm zahajovacího ceremoniálu olympijských her v roce 1984, které ale většina socialistických států pod nátlakem Sovětského svazu, včetně Československa, bojkotovala.

Odsunutí problému

Student biologie Clifton si myslí, že olympijské hry budou pro město přínosem, protože většina obyvatel Kalifornie je s oblastí Los Angeles nějak spojená. Mnoho se jich sem přijede podívat. I tak je velké turistické středisko.

Podle Cliftona město problém s bezdomovectvím v centru nevyřeší, ale půjde cestou San Francisca, které v době konání summitu hospodářského společenství pacifického regionu vyčistilo centrum od lidí bez domova. Asi je jen dočasně někam přemístí. Rozhodně problém nevyřeší do 4 let, natož pak do dvou, když se v roce 2026 budou v Los Angeles hrát i některá utkání mistrovství světa ve fotbalu.

Prodejkyně elektrospotřebičů Allana nemá z pořadatelství letních olympijských her v roce 2028 v Los Angeles radost. Bude znamenat přemístění lidí bez domova z centra města a tedy i zničení životních jistot mnoha lidských bytostí. Bude to sice podle ní velká propagace města, ale pro bezdomovce to bude mít těžké následky, protože je z centra města lidově řečeno bezohledně vymetou.

Kalifornie je sice bohatá a z daní by si mohla dovolit zaplatit nalezení řešení pro lidi bez domova. Jenže většina daní jde podle paní Allany na financování policie a ne na sociální programy, které by snížily kriminalitu a pomohly lidem dostat se z života na ulici.