Co olympijské hry přinesly české výpravě? Pět medailí, smolné okamžiky i mladé naděje na vzestupu

Letní olympijské hry v Paříži jsou minulostí a česká výprava z Paříže veze pět medailí. Se ziskem tří zlatých a dvou bronzových obsadila Česká republika 28. místo v pořadí národů. Server iROZHLAS.cz přináší souhrn českých úspěchů, ale také výkonů reprezentantů, které těsně nestačily na zisk cenného kovu. Praha 19:35 12. srpna 2024

V Paříži zažila česká výprava nevídaně dlouhé čekání na zisk první medaile. Úlevu šéf olympijské mise Martin Doktor, ale i věrní fanoušci pocítili až 2. srpna, tedy oficiálně devátý soutěžní den letošních olympijských her. O první medailovou radost se senzačně postaral tým kordistů ve složení Jakub Jurka, Jiří Beran, Martin Rubeš a Michal Čupr.

Český tým v Paříži podlehl jen obhájcům prvenství Japoncům, kteří zvítězili v semifinále 45:37. Dvaačtyřicetiletý Beran se ziskem olympijské medaile rozloučil s kariérou. Nejstarší člen české výpravy v Paříži přidal bronz ke třetím místům z individuální i týmové soutěže na mistrovství Evropy.

„Je to neskutečné. Myslím, že to je sen, že jsem se ještě neprobudil. Když jsem ráno nastupoval, říkal jsem si, že začneme, jako bychom byli osmý, a budeme stoupat výš a výš a zkusíme to dotáhnout co nejdál. Itálie, Japonsko a teď jsme dali Francouze. Je to z oblasti snů,“ vyprávěl krátce po zisku bronzových medailí dojatě Beran.

‚Ty brďo‘

Sportovní veřejnost po zisku cenného kovu velebila nejen tým českých kordistů, ale také Jiřího Berana staršího, který se v roli spolukomentátora České televize několikrát nechal unést při komentování nejen medailového zápasu, ale i při předvedených výkonech svého syna a do mikrofonu zahlásil „Ty brďo“.

Hláška se uchytila nejen u fanoušků, ale také u samotných sportovců. Například vodní slalomář Lukáš Rohan před startem kajak krosu vehementně ukazoval do televizních kamer tento nápis. I další čeští sportovci často v příspěvcích na sociálních sítích používali tento výrok s jistou nadsázkou. Zároveň tím ukázali, že česká výprava držela při sobě, i když se na první medailový úspěch čekalo delší dobu.

Jen o pár hodin později, co se radovali kordisté ze senzačního bronzu, Češi slavili znova. Tenisté Kateřina Siniaková s Tomášem Macháčem totiž ovládli finále smíšené čtyřhry, když porazili čínskou dvojici Čang Č'-čen, Wang Sin-jü 6:2, 5:7, 10:8. Třiadvacetiletý Macháč vybojoval první olympijskou medaili v kariéře. Siniaková navázala na triumf z Tokia, kde se ale radovala z vítězství v ženské čtyřhře s Barborou Krejčíkovou.

„Nebudu lhát, stav jsem vůbec nevnímal, viděl jsem, že prohráváme, ale nepřemýšlel jsem nad výsledkem. Snažil jsem se soustředit, vyhrát vždycky dotyčný míč, zahrál jsem to po paměti. Tak, jak to normálně hraju, nehledě na stav. Jsem rád, jak jsem to zvládl hlavou,“ vysvětloval v rozhovoru pro Radiožurnál Sport své mentální nastavení po úspěšném finále Macháč.

Závěrečný medailový víkend

Na další cenný kov český tým čekal týden. Čekání utnul v pátek 9. srpna kanoista Martin Fuksa, když po dominantních výkonech z rozjížděk i semifinále opanoval i finálovou jízdu. V závodě na jeden kilometr zajel čas 3:43,16 minuty a podruhé v jeden den vylepšil olympijské maximum na této trati. V Paříži získal vysněnou olympijskou medaili, která mu ve sbírce chyběla.

„Osud to prostě chtěl takhle, abych nezískal medaili na začátku kariéry, ale spíš dejme tomu v její polovině. Asi to tak mělo být. Kdybych ji získal na první olympiádě, tak bych už neměl do závodění tolik chuť. A tím, že jsem to získal až na třetí olympiádě, tak jsem si na to musel počkat a všechno se to sešlo,“ prohlásil jednatřicetiletý Fuksa.

A když se tentokrát na olympijských hrách nedařilo vodním slalomářům na divoké vodě, kde se medaile očekávaly, tak to zachránili rychlostní kanoisté. Hned den po Fuksově triumfu totiž zazářil kajakář Josef Dostál. Ve finále se hned od startu držel v popředí, v polovině trati byl druhý za Portugalcem Fernandem Pimentou, 300 metrů před cílem se ale posunul do čela a první místo jistě udržel.

Kdy během závodu věřil, že už si s jistotou vybojuje zlato? „Posledních deset metrů. Věděl jsem, že na medaili už to asi bude. Byl jsem v cíli neuvěřitelně tuhý, ale hrozně mě hnaly tribuny,“ přiznal Dostál.

A oslava v Českém domě byla v sobotu 10. srpna ještě velkolepější, protože se o překvapení na atletickém stadionu postarala oštěpařka Nikola Ogrodníková. Ve finále začala výkonem pod 60 metrů a postup do užšího finále zachránila až třetím pokusem, kdy hodila oštěp do vzdálenosti 63,68 metru. Jednalo se o nejlepší hod české reprezentantky od roku 2021 a zároveň si díky němu vybojovala senzační bronzovou medaili a završila českou sbírku cenných kovů.

V čem byl následný medailový ceremoniál pro třiatřicetiletou reprezentantku výjimečný? „Bylo to nádherné. Plakala jsem, protože když jsem viděla českou vlajku, tak mi došlo, že jsem vážně na olympiádě. Je to nádherné. Ráno jsem vtipkovala, že jsem chtěla plakát a říkali mi, že bych musela mít medaili. Když ji budu mít, tak bude i plakát a opravdu ho mám,“ prozradila Ogrodníková.

Těsně pod stupni vítězů

Ogrodníková zajistila české atletické výpravě na olympijských hrách jedinou medaili, která se očekávala spíše od oštěpaře Jakuba Vadlejcha. Ten ale v nejkvalitnějším finále olympijských her v historii na Stade de France hodil 88,50 metru a od bronzu ho dělily pouhé čtyři centimetry. V závodě padl olympijský rekord, o který se postaral Pákistánec Aršad Nadím výkonem 92,97 metru.

Životní závod prožila tyčkařka Amálie Švábíková, která si ve finále posunula osobní rekord a zároveň vylepšila národní rekord na 480 centimetrů a obsadila páté místo.

Těsně pod stupni vítězů skončili Tomáš Macháč s Adamem Pavláskem, kteří obsadili čtvrté místo ve čtyřhře, stejně tak boj o bronz nezvládla ženská dvojice Karolína Muchová s Lindou Noskovou.

V netradiční disciplíně kajak kros se senzačně do čtyřčlenného finále probojoval vodní slalomář Lukáš Rohan, který ale v bitvě o medaile na soupeře nestačil. „Mrzí mě, že to nevyšlo, ale je to i tak obrovský úspěch. Moc nechápu, jak se to stalo,“ hodnotil Rohan krátce po závodě pro Radiožurnál Sport.

Více se ve finále čekalo od jezdkyně freestyle BMX Ivety Miculyčové, která se ale ke svým hlavním trikům nedostala. Spadla na začátku druhé jízdy a nakonec skončila šestá. „Ta druhá jízda mě opravdu mrzí, protože vím, že by to dosáhlo i na medaili s tím, co zajely ostatní holky. Ale nedá se nic dělat. Takový je sport, někdo spadne, někdo to zvládne,“ uvedla Miculyčová.

Českým sportovním střelcům se v Paříži nedařilo, ale i tak nakonec nebyli tak daleko od medailové radosti. V třípolohové střelbě z malorážky dělilo Jiřího Přívratského od bronzu 0,7 bodu a po závodě v rozhovoru žehral na chybu, kterou si moc dobře uvědomoval „Udělal jsem tam školáckou chybu, kdy jsem si při přestavbě na střelbu vestoje zapomněl dotáhnout řemínek na pravém rameni a to hodně ovlivnilo moje střílení ve stoje. To byl ten moment, který podle mě způsobil, že to nakonec necinklo.“

Jako jediná z evropských plavkyň se do finále probojovala Barbora Seemanová, která na trati 200 metrů volným způsobem obsadila šesté místo, vyrovnala tak výsledek z olympijských her v Tokiu.

Finále A vybojovali na dvojskifu lehkých vah veslaři Jiří Šimánek a Miroslav Vraštil a nakonec obsadili šesté místo. Stejné umístění bral i sportovní lezec Adam Ondra, který v olympijské kombinaci o šanci na medaili přišel prakticky už v boulderingu, ale zlepšení a konečné šesté místo vybojoval díky nejlepšímu výkonu ze všech v lezení na obtížnost.

Se ziskem pěti medailí česká výprava zaznamenala na olympijských hrách nejchudší sbírku cenných kovů v samostatné historii a s konečným 28. místem si oproti Tokiu o deset míst pohoršila. Zároveň ale příslibem jsou výkony mladých českých reprezentantů, kteří se probojovali ve výsledkových listinách do elitní desítky. Třiadvacetiletý skokan do výšky Jan Štefela bral deváté místo, dvaadvacetiletá vodní slalomářka Gabriela Satková dopádlovala pro sedmé místo a osmnáctiletá moderní pětibojařka Lucie Hlaváčková obsadila desáté místo.