Nejdůležitější je nabrat energii, říká trenér českých florbalistů před zápasem s Finy

Čeští florbalisté poprvé a naposledy zvítězili nad Finskem na světovém šampioinátu před 19 lety. Teď by to v helsinské Hartwall Areně chtěli zopakovat a projít do finále. Pomoci jim k tomu má mimo jiné finský trenér Kettunen, který před semifinále hýřil vtipnými přirovnáními. Helsinky (Finsko) 17:07 10. prosince 2021

„Nejdůležitější je nabrat energii, abychom byli připraveni po fyzické i psychické stránce a mohli bojovat jako Crazy Diamond,“ zmínil finský trenér českých florbalistů Petri Kettunen komiksovou postavu východoasijského superhrdiny.

Ta se vyznačuje svou sílou, rychlostí a precizností. A právě budou v pátek potřebovat i čeští florbalisté, pokud chtějí podruhé v historii projít do boje o zlato.

„Musíme podat náš absolutně stoprocentní výkon. Musí výborně zachytat Lukáš Bauer. Prostě těch věcí se musí sejít víc. Když se to povede, máme šanci,“ řekla jedna z hlavních útočných hvězd národního týmu na šampionátu v Helsinkách Marek Beneš.

„My do toho půjdeme uvolněně, s elánem. Porveme se o to, abychom se do vysněného finále konečně dostali. Na Finy a obecně na top čtyřku se připravujeme dlouhodobě,“ pokračoval brankář českého výběru Lukáš Bauer.

„Už v létě jsme si k tomu říkali pár věcí. Před mistrovstvím na soustředění jsme měli rozbory a teď znovu. Věřím, že budeme dobře připravení a že máme Finy tak načtené, abychom ten zápas dotáhli do zdárného konce,“ dodal.

Vzájemné zápasy

Češi Finy ještě mockrát porazit nedokázali, na světových šampionátech jedinkrát, ale třeba na domácím podniku EFT v říjnu v Plzni se jim to v generálce v podobném složení povedlo.

Českým reprezentantům by tentokrát mohlo pomoct, že finští florbalisté mají problém s možnou koronavirovou nákazou v týmu. Kvůli protokolu nenastoupil ve středečním čtvrtfinále hvězdný obránce Väänänen.

Jestli zasáhne do pátečního souboje o finále od 17.45 v Hartwall Aréně, se dovíte z přímého přenosu na Radiožurnálu Sport, který na stejné stanici nabídne i živé vstupy.

| DNES HRAJE REPRE



Klíčový zápas na mistrovství světa mužů je tady. Od 17:45 hod. nastoupí česká reprezentace v semifinále světového šampionátu proti domácímu Finsku!@sportCT @IFF_Floorball pic.twitter.com/9R4JixTmOq — Český florbal (@ceskyflorbal) December 10, 2021