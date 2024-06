VIDEO: Procházka v UFC na Pereiru znovu nestačil, Brazilec knockoutoval českého zápasníka i v odvetě

Pereira zasáhl jedenatřicetiletého Procházku nejprve přesně mířeným kopem na hlavu a na zemi pak Brazilec českého bijce ukončil.

Poznamená děti sledování zápasů MMA? Ne, pokud fungují rodiče normálně, shodli se Procházka i psycholog Číst článek

„Bylo to skvělé. Věděl jsem celý týden, že vyhraju,“ řekl Pereira po své desáté výhře z 12 zápasů. V UFC uspěl v osmi z devíti duelů. „Uvidíme, co bude dál. Příležitosti přicházejí, já se snažím o skvělá představení. Budoucnost je v těžké váze,“ doplnil šestatřicetiletý šampion a naznačil posun do vyšší kategorie.

Česko - Brazílie 1:2

Procházka si ve 35. souboji připsal pátou porážku. V elitní světové organizaci neuspěl podruhé z šesti pokusů. V červnu 2022 se stal šampionem poté, co v Singapuru porazil Glovera Teixeiru z Brazílie.

O necelý půlrok později se ale mistrovského pásu vzdal, neboť se v tréninku zranil a nemohl proti Teixeirovi nastoupit do plánované odvety.

Na akci UFC 303 v Las Vegas se Pereira s Procházkou představili neplánovaně. Hlavním zápasem měl být původně souboj hvězdného Ira Conora McGregora s Američanem Michaelem Chandlerem.

Poté, co se ale McGregor zranil, oslovila organizace v polovině června hvězdy polotěžké váhy a oba bojovníci souhlasili.