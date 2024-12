Minnesota v NBA ještě tři minuty před koncem prohrávala o 12, nakonec porazila Houston o bod

Basketbalisté Minnesoty předvedli v NBA velký obrat, když tři minuty před koncem prohrávali v Houstonu o 12 bodů, ale nakonec zvítězili 113:112. Vítěznou trojku obstaral 23 vteřin před koncem Anthony Edwards. Uspěl také lídr soutěže Cleveland, který zvítězil na hřišti Denveru 149:135. V sezoně má na kontě stále jen čtyři porážky. V ofenzivě zářil rovněž Boston, který přehrál Indianu 142:105 i díky 44 bodům Jaylena Browna. New York 10:38 28. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Alperen Sengün z Houstonu v souboji s Juliusem Randlem z Minnesoty | Foto: Troy Taormina-Imagn Images | Zdroj: Reuters

Minnesota si nevěděla rady s pivotem Houstonu Alperenem Sengünem, který nasbíral 38 bodů a 12 doskoků. I proto Timberwolves ještě pět minut před koncem prohrávali o 16 bodů. Jenže pak jakoby je polila živá voda a zbytek zápasu vyhráli 23:6. Velkou zásluhu na tom měl Naz Reid, který do té doby dal jen pět bodů, ale pak nastřílel devět bodů a vyburcoval spoluhráče.

Klíčové bylo, že Houston v posledních třech minutách dal jen dva body z trestných hodů, ze hry se neprosadil. Jeho náskok se tak rychle ztenčoval. Obrat zařídil Edwards, který v rychlosti udělal úkrok stranou a trefil těžkou trojku v pohybu. Houston si ještě mohl vzít výhru zpět, ale Fred VanVleet trojku netrefil.

Pivot Denveru Nikola Jokič sice zaznamenal už dvanáctý triple double v sezoně za 27 bodů, 14 doskoků a 13 asistencí, a Jamal Murray mu pomohl 27 body, ale na Cleveland to bylo málo. Cavaliers táhl Donovan Mitchell s 33 body a další tři hráči základní sestavy přidali přes 20 bodů. Jarrett Allen měl 22 bodů a 10 doskoků, Evan Mobley 26 bodů a Darius Garland 25 bodů.

Dallas překvapivě vyhrál ve Phoenixu 98:89 i bez zraněné hvězdy Luky Dončiče. Mavericks ho nahradili týmovým výkonem v čele s Kyrie Irvingem a jeho 20 body. Suns hrajícím bez Devina Bookera nepomohlo ani 35 bodů Kevina Duranta.

Utkání poznamenala mela ve třetí čtvrtině, kdy pivot Phoenixu Jusuf Nurkič nejprve útočně fauloval Daniela Gafforda a poté se pustil do slovní přestřelky s Naji Marshallem, kterému dal pohlavek. Marshall se mu snažil úder oplatit, ale netrefil se. Do toho se vložil další hráč Dallasu P.J. Washington a odstrčil Nurkiče. Rozhodčí všechny tři hráče vyloučili, když do konce utkání zbývalo ještě 21 minut.

„Hráči jen bránili jeden druhého,“ řekl trenér Dallasu Jason Kidd. „Možná tohle přinese soutěži zase pozornost, když teď ztrácí sledovanost,“ prohlásil Irving s odkazem na kritiku, že z NBA vymizely emoce a ztrácí na atraktivitě. „Nevím, co to všechno vyprovokovalo, ale tohle nebylo dobré pro náš tým ani pro ligu,“ uvedl kouč Phoenixu Mike Budenholzer.

Golden State Warriors si bez své hvězdy Stephena Curryho neporadili. Už potřetí v sezoně prohráli s Los Angeles Clippers, kterým podlehli 92:102 navzdory 34 bodům Jonathana Kumingy. Za Clippers dal 26 bodů Norman Powell.

NBA

Orlando - New York 85:108, Boston - Indiana 142:105, Brooklyn - San Antonio 87:96, Houston - Minnesota 112:113, New Orleans - Memphis 124:132, Denver - Cleveland 135:149, Phoenix - Dallas 89:98, LA Clippers - Golden State 102:92.