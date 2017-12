'Mohlo by to být i teplejší.' Vltava u Národního divadla měla 4,5 stupně, otužilcům vládla Štěrbová

„Jsem šťastná, protože po Vánocích si nejsem jistá, jestli to uplavu. Salátku a cukroví je vždycky hodně,“ drkotala zuby Lenka Štěbová, když vylezla na molo a stála tam v plavkách.

Při 71. ročníku Memoriálu Alfréda Nikodéma byla teplota vzduchu na nule, zatímco voda měla 4,5 stupně Celsia. „Většina otužilců si přeje vodu pod 4 stupně, mně čtyři a půl přijde fajn. Klidně by to mohlo být i teplejší,“ usmívala se vítězka závodu.

„Pod čtyři stupně se to počítá jako zimní voda a začínají se vyplavávat třídy, aby otužilci mohli začít plavat delší tratě,“ vysvětluje Lenka Štěrbová, která si pro hlavní cenu v kombinovaném závodě mužů a žen šla už počtvrté.

Ale ne všichni přišli závodit, pro některé bylo už úspěchem, že se do studené vody u Národního divadla vůbec odhodlali. Ať už jde o nejstarší účastnici, 87 letou Boženu Černou, nebo třeba o baskytaristu punkrockové skupiny Wohnout Jiřího Zemánka.

„Tohle je můj pátý ročník. Poprvé byla podmínka vstoupit do klubu, teď už to není. Chystám se na 300 metrů, nemůžu plavat delší tratě, protože se nemůžu zúčastňovat závodů, ale mně to stačí,“ usmíval se hudebník s tím, že by lhal, kdyby tvrdil, že mu není zima.

71. ročník Memoriálu Alfréda Nikodéma přilákal do Vltavy téměř čtyři stovky otužilců | Foto: Ondřej Deml | Zdroj: ČTK

Jenže zimu překonal, stejně jako dalších 368 plavců. Oproti stereotypním představám to nebyli jen otužilci pokročilejšího věku, ale i podstatně mladší. Vždyť vítězné Lence Štěrbové je 23 let.

„Když jsem to před dvaceti lety začal dělat, obrázek otužilce byl trochu jiný. Stále více se o otužilcích se mluví jako o sportovcích, což vždycky byli, ale mediální obraz byl takový, že jsme staršího data narození a silnější,“ přemýšlí si hlavní organizátor Tomáš Prokop.

„Jak vidíte, jsou tady přemožitelé kanálu La Manche, jsou tu olympionici,“ říká Prokop.