Dallas bez Dončiće znovu prohrál, nestačil na Memphis. Beal s Durantem dotáhli Phoenix k výhře

Detroit zvítězil 118:115 nad Portlandem a připsal si čtvrtou výhru v řadě. Poprvé po šesti letech nemá negativní bilanci výher a proher poté, co se sezona přehoupla do nového roku.

Detroit vyhrál sedm z posledních osmi zápasů a má bilanci 18:18. Před rokem měl po 36 utkáních na kontě pouze tři výhry. Proti Portlandu ho opět táhl Cade Cunningham s 32 body a devíti asistencemi. Tim Hardaway dal 26 bodů.

Dallas si dobře rozjetou sezonu komplikuje, když zatím nenašel způsob, jak uspět bez Dončiće. Proti Memphisu navíc postrádal i druhou hvězdu Kyrieho Irvinga.

Hráči, kteří se snažili táhnout útok místo nich, se trápili střelecky a měli úspěšnost jen kolem 30 procent. Ať už to byli P.J. Washington, nebo zkušený Klay Thompson.

