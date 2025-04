Spolu a ANO v předvolebním průzkumu agentury STEM mírně ztratily. SPD si polepšilo

Sněmovní volby by podle volebního modelu agentury STEM nyní vyhrálo hnutí ANO s 32,2 procenta hlasů před koalicí Spolu s 19,5 procenta. V porovnání s předchozím průzkumem obě uskupení mírně ztratila. Třetí místo by podle v neděli zveřejněného modelu pro televizi CNN Prima News znovu obsadilo hnutí SPD s 11,6 procenta, které naopak mírně posílilo, před Starosty s 10,1 procenta. volební model Praha 12:25 27. 4. 2025 (Aktualizováno: 12:56 27. 4. 2025) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Poslance by měli ještě Piráti, uskupení Stačilo! a strana Motoristé sobě, jejichž zisk by se pohyboval nad pětiprocentní hranicí.

PRŮZKUM: ANO dál výrazně vede před Spolu. SPD posílila, do Sněmovny by se dostalo i Stačilo! Číst článek

ANO by podle STEM získalo 77 poslaneckých křesel, Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) by jich mělo 46. SPD by obsadila 26 mandátů, Starostové by jich měli 22. Po deseti křeslech ve Sněmovně by měli Piráti a Stačilo!, zbývajících devět míst by připadlo na Motoristy.

Obě nejsilnější uskupení podle experta STEM Martina Kratochvíla v posledním měsíci stagnují. „V případě hnutí ANO jde o mírné oslabení oproti začátku roku, kdy se pohybovalo někde kolem 35 procent,“ uvedl Kratochvíl.

Pozice nejsilnějšího opozičního hnutí se široce rozkročenou voličskou základnou ale není nikým ohrožována, i když se podle výzkumníků STEM o část jeho voličů může ucházet hlavně SPD, Stačilo! a Motoristé sobě.

ANO má významnou oporu především u občanů bez maturity a u lidí starších 60 let, u žádné sociodemografické skupiny ale vyloženě nepropadá, uvedl STEM.

Podpora Spolu

Koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, se podle STEM od začátku roku pohybuje mezi 16 a 20 procenty, poslední měsíc se pohybuje na horní hraně tohoto rozpětí. „Koalice Spolu má nadále poměrně vyváženou podporu napříč skupinami podle věku i pohlaví,“ uvedla agentura.

Kde leží slepá místa v rozvoji regionů? Podívejte se na první část páté debaty Česko 2025 Číst článek

SPD těží ze společného postupu s hnutím PRO, Trikolorou a Svobodnými, s nimiž představuje hlavního reprezentanta protestních hlasů. Jeho nejsilnější voličské jádro tvoří především lidé bez maturity a staršího středního věku. Podpora STAN od začátku roku v modelu STEM kolísá mezi deseti a 13 procenty, nyní se vládní uskupení nachází spíše na její spodní hranici.

Z uskupení nad pětiprocentní hranicí si mírně pohoršili v porovnání s minulým průzkumem Piráti, polepšilo si naopak Stačilo! a Motoristé. Z ostatních stran by nejblíže k návratu do Sněmovny měla SOCDEM s 3,8 procenta. Podpora hnutí Přísaha a Zelených se pohybovala kolem 2,5 procenta.

Průzkum pro volební model se konal od 4. do 22. dubna. Výzkumu se zúčastnilo 1596 respondentů. Prezident Petr Pavel se chystá termín podzimních sněmovních voleb vyhlásit v květnu. Začátkem roku zmínil, že očekává termín voleb ve druhé polovině září. V úvahu připadá například 26. až 27. září, nejzazší možný čas je 3. a 4. říjen.