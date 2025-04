Pro titul si vždy jdeme společně. Generační obměna? Zkušené hráčky podporují ty mladší, říká Kabelková

Florbalistky Vítkovic získaly třetí extraligový titul v řadě. V Superfinále proti Tatranu Střešovice vstřelila ve třetí třetině rozhodující gól Jessica Kabelková. V rozhovoru pro iROZHLAS.cz prozradila, co stojí za úspěšnou érou vítkovických Rytířek, které poslední roky prochází generační obměnou a i přesto dokážou získávat tituly. Rozhovor Praha 20:04 27. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Florbalistky Vítkovic slaví třetí extraligový titul v řadě | Foto: Vít Šimánek | Zdroj: ČTK

Vítkovice získaly třetí titul v řadě. Měly jste před zápasem v hlavě, že útočíte na zlatý hattrick?

Věděly jsme o tom, ale do zápasu jsme šly s tím, že ho vyhrajeme. Neexistovala pro nás jiná možnost. Nastavily jsme si to tak v hlavě a dotáhly to tam, kam jsme chtěly.

| Vítkovicím vyšel vstup do třetí třetiny, když Ostravanky na startu dvacetiminutovky poslala do vedení Jessica Kabelková. pic.twitter.com/mSOCiKbmZV — Český florbal (@ceskyflorbal) April 27, 2025

Ze začátku jste hrály více na míčku a obléhaly obranný blok Tatranu. Byly jste připravené, že takový scénář může nastat? Tedy že na vás budou soupeřky čekat a chodit pak do rychlých protiútoků?

Určitě. Tatran má skvělou obranu a efektivně využívá brejky. Říkaly jsme si, že do obrany musíme být stoprocentní, nenechat je, aby přesně do takových protiútoků chodily.

Vaše osmnáctiletá spoluhráčka z první formace Nela Sikorová vstřelila první branku Superfinále, a pak se prosadila ještě jednou, když zvyšovala na 4:2. Poté byla vyhlášena nejlepší hráčkou zápasu. Čím to je, že tak mladá hráčka dokáže rozhodnout tak velký zápas?

Netuším, čím to je, ale viděli jsme, že se to může stát. Velkou roli hraje určitě atmosféra v O2 areně. A myslím, že je důležité, že se všichni navzájem podporujeme. Góly mohl dát kdokoli jiný. Táhly jsme jako jeden tým za jeden provaz a všechny góly dotlačily do brány společně.

| Nela Sikorová si před Markétou Antalovou počínala nekompromisně a otevřela tak gólový účet Superfinále. pic.twitter.com/6NJFUQY1Ac — Český florbal (@ceskyflorbal) April 27, 2025

Co jste si řekly v šatně před třetí třetinou, do které jste vstoupily dvěma góly během 64 vteřin a odskočily tak do dvoubrankového náskoku?

Bylo to podobné jako před druhou třetinou, kdy byl stav také 1:1. Vlétly jsme do toho a řekly si, že chceme konečně Tatranu odskočit a zápas rozhodnout, což se také povedlo.

Je vůbec v takto vypjatém zápase o titul prostor pro taktické pokyny, nebo je spíš důležitější hráčky uklidnit?

Prostor je určitě pro obojí. Potřebovaly jsme se správně vyhecovat, ale zároveň si udržet chladnou hlavu. Hlavním pokynem bylo, abychom tam nechaly všechno a šly vyhrát.

Váš tým v posledních letech prochází generační obměnou, ale pořád se držíte na nejvyšší úrovni, což potvrzují i získané tituly. Jak se vám to daří?

Myslím, že i přes tu velkou obměnu, kterou jsme prošly, mají Vítkovice takový speciální nádech, nastavení. Vždycky jdeme vyhrát, ať už je složení týmu jakékoli. Starší holky, které jsou v týmu déle, podporují ty nové. A pro titul si vždy jdeme společně. A ať už sezona probíhá jakkoli, vždycky chceme hrát o zlato.

| Toto jsou držitelky extraligového titulu za sezonu 2024/2025 – @SCVITKOVICE. Ještě jednou moc blahopřejeme. pic.twitter.com/ETxGeeHLMI — Český florbal (@ceskyflorbal) April 27, 2025