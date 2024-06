Úvodní etapu Tour vyhrál po úniku Francouz Bardet, Hirt si ještě před startem zlomil tři zuby

Třiatřicetiletý Bardet si připsal čtvrté etapové prvenství na Tour, první po sedmi letech. Vicemistr světa ze silničního závodu 2018 má na kontě i jeden dílčí primát z Vuelty, celkově byl na "Staré dámě" nejlépe druhý v roce 2016.

Na prvních dvou místech v úvodní etapě dojeli jezdci z jedné stáje poprvé od roku 1995.

„Je to bláznivé. Jenom to dokazuje, že v cyklistice se občas stane něco nečekaného,“ řekl Bardet. "Vždy to byl můj cíl a upřímně jsem to trochu oplakal," doplnil Francouz při své jedenácté a poslední účasti na Tour.

Hirt, který skončil v květnu osmý na Giru d'Italia, startuje na Tour de France podruhé a má pomáhat belgické hvězdě Remcu Evenepoelovi. Ještě před startem sobotní etapy si ale po kolizi s divákem zlomil tři zuby a do cíle dojel více než půl hodiny za vítězem.

There 100 rules for the team but one with backpack made crashing jan Hirt between the signings and the bus. 😡😡😡.

3 teeth broken pic.twitter.com/gth0T4AqDH