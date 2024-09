Ústecký krajský soud poslal do vězení trenéra bojových sportů. Devět let zneužíval nezletilé svěřence

Obžalovaný vyvíjel na své svěřence tlak, některým platil, zval je na večeře. Vyžadoval po nich orální sex či masturbaci, osahával je a lákal z nich nahé fotografie. Trestné činnosti se dopouštěl od roku 2014 do loňska.

Poškození se kvůli nízkému věku nemohli adekvátně bránit, trenéra vnímali jako autoritu. Mezi poškozenými je také jedna dívka. Odsouzený chlapce a dívku nutil, aby před ním v autě souložili.

Muži hrozil trest za znásilnění, pohlavní zneužití, sexuální nátlak, přečin ohrožování výchovy dítěte, zneužití dítěte k výrobě pornografie a přečin svádění k pohlavnímu styku od pěti do dvanácti let. Soudkyně Tereza Nagy uvedla, že devítiletý trest je přiměřený s ohledem na to, že trestných činů je více, činnost páchal téměř deset, spáchal čin na nezletilých a bylo jich více, řada má psychické následky a léčí se.