Lehečka s Macháčem se probojovali do 3. kola Australian Open, pro Muchovou turnaj skončil

O postup do 3. kola ve středu zabojuje ještě Jakub Menšík. Devatenáctiletý rodák z Prostějova se utká od 9.00 se světovou šestkou Norem Casperem Ruudem.

Třiadvacetiletý Lehečka postoupil do 3. kola Australian Open podruhé v kariéře. Dál drží šanci na vylepšení předloňského maxima, kdy se dostal do čtvrtfinále. Připsal si sedmé vítězství za sebou. Před úvodním grandslamem sezony ovládl turnaj v Brisbane

Svěřenec trenéra Michala Navrátila měl proti Gastonovi dobrý úvod a po brzkém brejku vedl v prvním setu 3:0. V závěru využil čtvrtý setbol a ujal se vedení. Ve druhé sadě prolomil český tenista servis soupeře ve třetím gamu.

Poté, co brejk potvrdil čistou hrou, Gaston utkání skrečoval. V dalším kole narazí Lehečka na jiného Francouze Benjamina Bonziho.

Mnohem delší souboj svedl jeho krajan Macháč, který otáčel pětisetovou bitvu s Američanem Opelkou. Nakonec uspěl a postoupil v Melbourne do 3. kola podruhé za sebou. Opelkovi nepomohlo ani 40 es a 83 vítězných míčů. Udělal také 89 nevynucených chyb.

Macháč se může příště utkat s vítězem rekordních 24 grandslamových titulů Srbem Novakem Djokovičem, který hraje s Portugalcem Jaimem Fariou. V případě, že by Macháč i Lehečka ve 3. kolech uspěli, v osmifinále by se utkali mezi sebou.

Čtyřiadvacetiletý Macháč bojoval s Opelkou takřka tři a půl hodiny. O první set přišel kvůli ztracenému servisu ve čtvrté hře. Druhou sadu získal český tenista v tie-breaku, kde vyhrál 7:1, do zkrácené hry ale dospěl i třetí set, kde uspěl Opelka 7:5.

Ve čtvrté sadě odvracel Macháč za stavu 4:4 dva brejkboly. Těžké chvíle zvládl, vynutil si další tie-break a v něm zvítězil díky vydařené koncovce 7:4. V rozhodující páté sadě udeřil český tenista v devátém gamu. Poprvé v zápase prolomil Opelkovo podání a duel poté doservíroval.

World no.25 Machac survives a big scare in Opelka, defeating the American 3-6 7-6 (1) 6-7 7-6 (4) 6-4 advancing to the third round at the #AusOpen 👏@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis pic.twitter.com/HJLF3gB51m