Spolupráce s Macháčem a Lehečkou mě motivuje. Po nemoci jsem zpět ve formě, říká Menšík po postupu

Čeští tenisté jsou na Australian Open zatím bez prohry, na postupy Jiřího Lehečky a Tomáše Macháče navázal v úvodním kole Jakub Menšík, který vyřadil Gruzínce Nikoloze Basilašviliho. Devatenáctiletý Menšík je v současnosti nejlepším teenagerem na profesionálním okruhu a v Melbourne potvrzuje výborný start do nové sezony.

Jakube, gratuluji k výhře. Basilašvili je velmi zkušený hráč a ještě před lety patřil do širší světové špičky. Jak těžký to byl zápas?

Hodně. První kola jsou vždycky těžká a obzvlášť proti hráči, který byl nedávno ve špičce. Je zkušený a hlavně nevyzpytatelný. Ale my spolu hráli v loňském roce a zápasy s ním jsou hlavně o něm, jestli udělá chyby a bude mířit do autu. A teď to bylo stejné.

Pro mě ale bylo nejdůležitější udržet pozitivní naladění a věřit, že šance přijde. Přišla, využil jsem ji a jsem za to rád. Budu rád, když tohle předvedu v dalším kole

To bude proti Norovi Casperu Ruudovi. Těšíte se na zápas s tak velkým jménem a aktuální šestkou světového žebříčku?

Ano, ale soupeře si tady člověk samozřejmě nevybírá. Bude to fajn zápas, já se cítím dobře a tím, jak dobře mám nastartovaný ročník, tak vidím tam velkou šanci.

Přes vánoční svátky jste neměl téměř žádnou pauzu, poté jste ihned odehrál turnaj pro nejlepší tenisty do 20 let. Jak hodnotíte takovou zkušenost?

Je to dlouhé, hrajeme téměř 11 měsíců v roce a volna je málo, to není adekvátní. Kdyby to bylo v budoucnu jinak, tak bych si nestěžoval, spíš bych si to pochvaloval. Ten turnaj mi nevyšel podle mých představ, trápila mě nemoc a necítil jsem se nejlépe. Nejdůležitější ale je, že po nemoci jsem zpět ve formě a mohl jsem se připravit na celou australskou štaci jak v Brisbane, tak tady v Melbourne.

Takže už jste se přenastavil na jiný turnajový formát a trochu jiná pravidla?

Samozřejmě je to něco jiného, ale úplně nejdůležitější je, že na Grand Slamu je normální formát bodů. To na tom turnaji pro mladé nebylo, to pak může porazit každý každého a úplně se nepropisuje to, když má někdo velkou převahu. To se mi také stalo – nechci, aby to znělo tak, že jsem byl lepší, ale kvality hráčů se pak srovnají a je to o dvou výměnách.

Zpětně se ale ukazuje, že tam byla opravdu velká konkurence. Alex Michelsen v prvním kole Australian Open porazil předloňského vítěze Stefanose Tsitsipase a další tenisté prošli kvalifikací.

To bez debaty. Tady je každý tenista kvalitní, je tu i pár mladých hráčů, kteří jsou plní energie, stejně jako já.

Jak vám pomáhá spolupráce s jinými českými tenisty Tomášem Macháčem a Jiřím Lehečkou? Je vám motivací to, že se je v žebříčku snažíte dohnat?

Je to jeden z mých cílů. Když se posunou oni, tak já také. Spolupráce s nimi mě motivuje, je to fajn. Myslím, že se tím můžeme zlepšovat do dalších zápasů.

Kicked off @AustralianOpen with a great win today and moving on to the next round. Let’s go! pic.twitter.com/0eTbd3p00f — Jakub Mensik (@mensik_jakub_) January 13, 2025