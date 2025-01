Hráči vědí, že za mnou můžou přijít pro radu. Máme zajímavé vyhlídky, těší Berdycha na Australian Open

Kapitán daviscupového týmu Tomáš Berdych je společně se svými svěřenci v australském Melbourne, kde v posledních dnech sledoval úspěšné zápasy českých tenistů. „Vstup do turnaje se všem povedl velice dobře,“ říká Berdych v pořadu Radiožurnálu Sport Na síti s Andreou Sestini Hlaváčkovou. Na síti Praha/Melbourne 13:17 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Berdych | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: Profimedia

Co všechno jsi v Melbourne viděl a jak bys nám popsal dosavadní výkony kluků?

Vstup do turnaje se všem povedl velice dobře. Jiří Lehečka s Tomášem Macháčem své zápasy zvládli v úplné pohodě a Kuba Menšík se k nim přidal. Koukám na zápasy, jen ten Tomášův jsem neviděl úplně celý, protože se to křížilo se zápasem Jirky. A jeho výkon jsem chtěl vidět o trochu více, proto taková volba. Ale vše jde zatím dobře.

Lehečka se předloni dokázal v Melbourne probojovat do čtvrtfinále, tím se probojoval do světa velkých hráčů. Letošní turnaj zahájil vítězstvím turnaje v Brisbane, poté si ale dal pauzu a vynechal zápasy v Adelaide. Byla to správná volba?

Myslím, že ano. Už když jsem se minulý rok stal součástí jeho týmu, tak šlo vidět, že o startu sezony přemýšlí jinak, tehdy například začínal v Adelaide. Letos si určitě připravil lepší program, povedl se mu vyhrát turnaj a poté si vzal volno a připravil se. Vrchol australského měsíce je Australian Open.

Na síti Svého hosta se ptá bývalá tenistka, stříbrná medailistka ve čtyřhře z LOH 2012 v Londýně a dvojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře Andrea Sestini Hlaváčková. Poslouchejte každé pondělí od 10.00 na Radiožurnálu Sport nebo na serveru iROZHLAS.

Pokud hráč nemá žádný turnaj, co ve volných týdnech před grandslamem dělá? Měl jsi možnost mluvit s Jirkou o tom, jestli je fit a jak se připravoval? Oba víme, že je trochu rozdíl v turnajích na začátku a konci sezony.

Program je pro všechny stejný. Tady v Melbourne je lepší, když přijedou o pár dní dříve a zvyknou si na místní podmínky. Bavili jsme se, má kolem sebe dobrý tým a je opravdu slušně připravený.

Do daviscupového týmu patří i Tomáš Macháč. Ten jako přípravu absolvoval reprezentační United Cup. Hráči v takovém turnaji těsně před grandslamem hrají jak dvouhru, tak například mix. Co si o té soutěži myslíš?

Já jsem párkrát hrál v podobném turnaji, jmenoval se Hopman Cup. Hráč už před turnajem ví, že odehraje dvě utkání a může si zkusit i něco jiného. V tom je určitě výhoda. Je na hráči, jak se rozhodne. Ten nový turnaj je ale jiný v tom, že to není exhibiční akce, ale hraje se o body do světového žebříčku.

Na Australian Open zahájí turnaj také deblisté, v prvním kole se společně představí Petr Nouza a Patrik Rikl, Adam Pavlásek s Nizozemcem Jeanem Julienem Rojerem a Tomáš Macháč bude hrát s čínským kolegou Zhizhem Zhangem. Budeš sledovat i zápasy čtyřhry?

První hraje Adam Pavlásek, jeho chci určitě vidět. Čtyřhra mě zajímá a je to něco jiného, než když na to koukáte v televizi. Budu se snažit využít toho, že tady budu. Další dny budou velmi nabité, tak uvidím, co zvládnu.

Po mnoha letech si navštívil Melbourne, navíc v nové roli kapitána daviscupového týmu. Vaši vrstevníci ale stále hrají, například Stan Wawrinka nebo Novak Djoković. Co si myslíš o tom, že stále zůstávají ve světové špičce mužského tenisu?

Ještě bych dodal Gaëla Monfilse, který na začátku ledna ovládl turnaj v Aucklandu a stal se nejstarším vítězem turnaje společnosti ATP. Je to neuvěřitelné a jsem rád, že vlajku naší generace drží tak dobří hráči. Když si vzpomenu na Novaka, tak já jeho snahu chápu, chce se zapsat do tenisové historie a pokud by z toho nevymáčkl vše, tak by toho ještě litoval.

Djokovičovi by k dalším úspěchům mohl pomoct jeho nový trenér, bývalý tenista Andy Murray. Překvapilo tě tohle spojení?

Ano, opravdu hodně. Když se ale člověk podívá zpětně, tak Novak nikdy nevyzkoušel podobný styl tenisu, kterým se prezentoval Murray. Myslím, že hráči v takové fázi kariéry hledají každou desetinu procenta, která by je mohla posunout ještě dále.

Jak vidíš zbytek turnaje nejen pro Čechy, ale celkové nasazení všech hráčů v turnaji?

Musím říct, že poslední roky je turnaj opravdu vyrovnaný. Dá se očekávat téměř cokoliv, osobně by se mi líbil například triumf Novaka Djokoviče, aby získal ten vytoužený 25. titul z grandslamu. A kdybych se vrátil k našim hráčům, tak si myslím, že je budou čekat zajímavé zápasy - Jakuba Menšíka už ve druhém kole čeká souboj se světovou šestkou Casperem Ruudem. Máme zajímavé vyhlídky a bude na co koukat.

A jsi spíše fanoušek, nebo součást týmu a účastník i předzápasových porad? Chodí za vámi tenisté pro radu?

Já si užívám, že se můžu podívat na tenis jen tak. Týmy okolo tenistů mají zajetý systém, já se s nimi bavím jen občas. Hráči vědí, že si mohou přijít pro radu a kdyby se cokoliv stalo, tak jsem k dispozici. Jinak si jen sednu na tribunu a užívám si tenis.

A už si se v Melbourne dostal na kurt?

Ne, já si sebou nebral ani raketu. Zatím na to nemám prostor. Myslím, že si zahraju spíše během daviscupových srazů.

