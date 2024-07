Druhý grandslam s českým jménem v jeden den. Siniaková s parťačkou vyhrály Wimbledon ve čtyřhře

Siniaková tak završila úspěšný český den v All England Clubu. Navázala na vítězku dvouhry Barboru Krejčíkovou, s níž v letech 2018 a 2022 slavila oba zdejší deblové tituly. Triumfem napodobila Barboru Strýcovou, která na londýnské trávě vloni uspěla po boku Sie Šu-wej z Tchaj-wanu.

