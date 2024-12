Už pociťuji únavu. Těším se na svátky, ať si odpočinu, přeje si Mareček po kariérním maximu ve stíhačce

Mužský stíhací závod v Hochfilzenu znovu vyhrál Johannes Bo a na 22. místě finišoval nejlepší z Čechů Jonáš Mareček, který v cíli dokonce ještě přespurtoval Nora Vetle Christiansena. Český reprezentant navíc poprvé v kariéře ve čtyřpoložkovém vrcholném závodě na střelnici ani jednou nechyboval a opět tak vylepšil svůj nejlepší výsledek mezi elitou. Hochfilzen 22:10 14. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jonáš Mareček na biatlonové střelnici v Hochfilzenu | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Druhá závod po sobě jste si vylepšil osobní maximum. Přestože se příliš neusmíváte, tak vás to jistě musí těšit?

Jsem spokojený, ale na trati to nebylo úplně optimální. Docela jsem si ten výsledek vytrpěl, bylo to náročné, ale už teď se těším na další závody. Každý posun a umístění na bodech je pěkný a také to, že jsem dokázal závodit se spoustou dobrých závodníků a dokázal jsem s nimi jet většinu trati. Vetle Christiansen je stejně jako já trochu více při těle, takže s ním jsem tam pár kopců odjel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Radiožurnálu Sport s Jonášem Marečkem po stíhacím závodě v Hochfilzenu

A ve finiši jste ho přesprintoval.

Kdyby závodil o lukrativnější pozici, tak by si to asi vzít nenechal. Ale 22. místo pro něj není tak vzrušující.

Říkáte, že jste v závodě trpěl. Bylo to spíše únavou nebo lyžemi?

Lyže jsem měl super, to jsem moc spokojený. Myslím, že jsem měl i dobré srovnání s Norskem a Francií, když jsem je viděl. Lyže máme skvěle připravené každý závod, takže spíš je to vnitřní únava, se kterou musím bojovat. Už vyhlížím svátky, ať si pořádně odpočinu.



Jste jedním ze tři biatlonistů, který trefil všech 20 terčů. Měl jste při poslední položce myšlenku, ať si to teď neodstřelíte?

Ano, v pozici, že jsem měl 3 nuly a střelil jsem tu poslední, jsem byl už několikrát. Jednou se mi to podařilo v nominačních závodech na začátku roku. Věřil jsem, že to dokážu i tady a jsem rád, že jsem to potvrdil.

Když dáš poprvé v kariéře čtyři nuly a posunuješ si osobák. Good job, Jony! #ceskybiatlon pic.twitter.com/hfXgq7gHUa — Český biatlon (@ceskybiatlon) December 14, 2024

Je to třeba vaším sebevědomím?

Letos se mi střelba daří v tréninku a jsem za to rád, ale občas mám problém přenést to do závodu. Ale jinak se jde do závodu s hezkým pocitem, když ví, že den předtím dal dvě nuly.

Asi se to lehce řekne, ale teď by bylo ideální zrychlit na lyžích a výsledky by mohly být zase o něco lepší.

Samozřejmě. Jako Johannes Bo asi lyžovat nebudu, ale myslí, že mám prostor pro zlepšení. Když jsem viděl výsledky sprintu, tak jsem viděl, že i deset vteřin by dost změnilo. Proto doufám, že si o svátcích odpočinu a lyžování bude lepší, teď se cítím dost unavený.

Kolik sil vám zbylo do štafety?

Na to nedokážu odpovědět. Doufám, že co nejvíc, ale trošku se toho bojím, protože stíhačka byla vyčerpávající může mě to tak pěkně vytrestat.