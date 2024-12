Mrzí mě ta poslední rána. Ale na lyžích se mi jede fajn, jsem spokojená, říká Davidová po stíhačce

Ke stupním vítězů měla blízko, nakonec ale byla biatlonistka Markéta Davidová ve stíhacím závodě Světového poháru pátá. Vyhrála Francouzka Jeanmonntová. Rodačka z Jablonce nad Nisou si v cíli v rozhovoru pro Radiožurnál Sport sice smutnila nad poslední střeleckou položkou, pochvalovala si ale lyže i stav tratě. Hochfilzen 20:00 14. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Markéta Davidová v cíli závodu | Foto: (C) Český biatlon Petr Slavík

Gratuluji k dalšímu umístění v elitní desítce. Jak už je na širokém pódiu zvykem, znovu dostanete alespoň květiny. S jakým pocitem je přijmete?

Jsem spokojená, ale mrzí mě ta poslední rána.

Tušila jste, že pokud byste právě tu poslední ránu trefila, tak byste byla na stupních vítězů?

Já si původně myslela, že přijedu až o kousek dále, takže jsem byla překvapená, že jsem na pozici číslo čtyři. A když jsem viděla Vanessu Voigtovou, tak mi to bylo jasné. Během střelby jsem to tedy nevnímala, ale bylo mi jasné, že mít nulu by bylo dobré.

Občas říkáte, že poslední ránu nedává jen hlupák. To o vás samozřejmě nechci říct, ale co se vám v tu chvíli honilo hlavou? A kde byla chyba?

V hlavě jsem neměla vůbec nic. Rána byla trochu rychlejší, takže ji bylo potřeba trochu odložit. V cíli mi říkali, že to byl těsný kalibr a teď už vím, kam šla.

Běžecky jste předvedla skvělý výkon, na jednom z okruhů jste byla druhou nejrychlejší celkem. Jaký jste měla na běžkách pocit?

Musím říct, že to bylo super, jelo se mi fajn. Při sprintu byla trať více zmrzlá a pomalejší. Jsem se vším spokojená.

Lyže si pochvalujete poměrně často, v aktuální sezoně se vám o ně stará staronový technik českého týmu Šimon Kubina. Je to hlavně jeho práce?

Určitě, nedávno jsem mu říkala, že všechny mé úspěchy byly v době, kdy byl Šimon v týmu. Jsem ráda, že se vrátil a že jsme navázali na to, kde jsme skončili.

