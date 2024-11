‚Bohužel se to občas stává.‘ Šéfa olympioniků Doktora kolize disciplín Ledecké mrzí, bude zjišťovat možnosti

Pořadatelé Zimních olympijských her 2026 zařadili do programu na stejný den lyžařský sjezd i paralelní obří slalom na snowboardu. To je samozřejmě velká komplikace pro Ester Ledeckou. „Kdyby se to povedlo, bylo by to fajn, ale bude to asi hodně těžké,“ říká šéf českých olympioniků Martin Doktor k možné změně termínů disciplín. Praha 14:56 19. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ester Ledecká | Zdroj: Profimedia

Ester Ledecká kvůli programové kolizi zřejmě nebude mít možnost na zimních hrách v Itálii 2026 bojovat o medaili zároveň v paralelním obřím slalomu na snowboardu a ve sjezdu na lyžích.

Zimní olympiáda začne v pátek 6. února 2026 ceremoniálem na milánském stadionu San Siro. Soutěžit se začne v sobotu a hned v neděli 8. února bude mít Ester Ledecká asi smíšené pocity.

Ať už se rozhodne pro lyže v Cortině d’Ampezzo, nebo pro snowboard v Livignu, tak bude vědět, že v tom druhém středisku přichází o šanci na další medaili. Cortina je od Livigna vzdálená 270 kilometrů po kopcovité cestě, a tak je nereálné stihnout obě disciplíny v jeden den.

Programová kolize samozřejmě mrzí i sportovního ředitele Českého olympijského výboru Martina Doktora.

„Bohužel, tohle se občas v olympijském programu stává, jsou to zkrátka dvě různé disciplíny. Program se sestavuje podle sportovišť, vysílatelů a podle Mezinárodní federace. Samozřejmě budeme zjišťovat, jaké jsou možnosti to posunout, ale moc bych se na to neupínal. Kdyby se to povedlo, bylo by to fajn, ale bude to asi hodně těžké,“ vysvětlil šéf českých olympioniků.

Jediná výjimka

Příběh Ester Ledecké, která na předposledních zimních hrách 2018 v Pchjongčchangu dokázala triumfovat jak na lyžích, tak na snowboardu, je přitom unikátní.

V minulosti se ale olympijský program už měnil. Stalo se to jednou a na letní olympiádě – v Atlantě v roce 1996. Před hrami tehdy dlouho o změnu programu usiloval legendární sprinter Michael Johnson.

Vedení mezinárodní atletické federace IAAF mu nakonec ustoupilo a posunulo program dvoustovky a čtyřstovky tak, aby Američan mohl uspět na obou distancích. Johnson nakonec byl na obou tratích nejrychlejší, když nejdříve 27. června ovládl běh na 400 metrů a o dva dny později vyhrál dvoustovku.