Nová sezona Ledecké? Výzvou je start na mistrovství světa na lyžích i na snowboardu, ale i cesta do Číny

O víkendu začne sezona Světového poháru alpských lyžařů, ale Ester Ledecká bude závodit až o měsíc později. Teď se vrátila z přípravy v Jižní Americe, chystá se na trénink na alpských ledovcích a zároveň vymýšlí, jak realizovat své plány. Chce totiž závodit na mistrovství světa na lyžích i na snowboardu. Praha 13:26 25. října 2024

Mohla mít poklidný podzim, jenže pokud chce jet na obou šampionátech, musí pro oba splnit podmínky. Na lyžích to nebude problém, to je dlouhodobě její hlavní náčiní. Jenže těžko by mohla na snowboardové mistrovství, kdyby neodjela ani jeden závod.

„Bohužel závody jsou naplánované tak, že se všechno kryje. Potřebuji zajet alespoň dva závody na snowboardu. Abych se zaprvé nominovala na mistrovství světa na snowboardu a pak také, abych se rozjezdila a zazávodila si. Uvidíme, jak půjde sezona dál. Jestli budu mít příležitost pár snowboardových závodů zajet. Můžou se také nějaké lyžařské závody přehodit. Určitě ale chceme zajet co nejvíc lyžařských závodů,“ uvedla Ledecká.

Cesta do Číny

A protože během sezony bude mít jen jednu teoretickou šanci, tedy odjet lednový závod v Bad Gasteinu, musí se na snowboardový šampionát kvalifikovat ještě před lyžařskou sezonou. A proto ji napadla cesta do Číny. „Byl to můj nápad a nemám moc podpory v týmu. Nesetkalo se to úplně s ovacemi, protože je to dost krkolomné se stěhováním materiálu, ale i vším okolo včetně jet lagu,“ přiznala.

Ester Ledecká si dá cestu kolem světa. Nejdřív z Evropy do Číny, hned poté do Spojených států a Kanady na lyže a týden poté bude závodit v Evropě ve Svatém Mořici. A pokud to půjde, pokusí se prodloužit bilanci minimálně jedné výhry na lyžích i na snowboardu za sezonu.

„Cíle ráda neříkám, ale když přijedu na závod, tak se vždy snažím vyhrát. Co jiného bych tam také dělala? Je to moje práce,“ usměje se Ester Ledecká nad otázkou na vytoužené výsledky. O nich totiž nikdy nemluví. Ale kdyby se jí podařilo poprvé v kariéře získat medaili na mistrovství světa na lyžích, určitě by se nezlobila.