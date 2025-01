Doufám, že bude moct jet super-G, přeje si trenér Ledecké. O zranění blíže nemluvili, ale trápí ji záda

Lyžařka Ester Ledecká neodstartovala do sobotního sjezdu Světového poháru, necelé dva týdny před startem mistrovství světa se jí bohužel vrátily problémy se zády.

Předzávodní rutinu měla jako obvykle, ale pak se znovu objevilo staré zranění.

„Popravdě jsem o tom s Ester podrobněji nemluvil, takže nevím, jaký je pravý důvod. Obecně ale jde o problémy se zády, to není pro Ester bohužel žádná novinka. Doufám, že to bude do zítra v pořádku a Ester bude moct jet super-G,“ říkal v centru města její kouč Franz Gamper v době, kdy Federica Brignoneová, Sofia Goggiová a spol. jely o vítězství.

Zato jeho svěřenkyně pracovala opodál na tom, aby zase byla v pořádku. Je to škoda, protože zatím jí tahle zima vychází a formu má velmi dobrou.

„Její forma je velmi dobrá, čekám, že bude mít ještě víc umístění na pódiu. Před Vánoci jezdila velmi dobře, teď v tom pokračuje, ale pořád je tam několik malých chyb. Forma jde každým závodem nahoru a je velká škoda, že nemůže závodit, protože s tím, co poslední dobou předvádí jsem si jistý, že by měla jet o pódium,“ vyprávěl trenér Ledecké.

Tím Gamper jen potvrzuje, co sama Ledecká říkala po minulém závodě v Cortině d'Ampezzo. Že má na to jet o vítězství, ale pokaždé někde chybuje. A zrovna tady v Německu to v trénincích vypadalo, že se chyb dokáže konečně zbavit.

„První trénink byl opravdu výborný, dala do jízdy hodně síly a navzdory vysokému startovnímu číslu byla skvělá. Ve druhém tréninku tréninku měla přijatelnou ztrátu na nejlepší, nejela ideální linii, dalo se to lépe a je škoda, že to nemohla ukázat,“ lituje její kouč Franz Gamper, že Ester Ledecká do sjezdu nenastoupila.