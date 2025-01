Ledecká dojela v superobřím slalomu v Cortině jedenáctá, nejrychleji v cíli byla Italka Brignoneová

SP ve sjezdovém lyžování v Cortině d'Ampezzo (Itálie):

Ženy - super-G: 1. Brignoneová (It.) 1:21,64. 2. Gutová-Behramiová -0,58, 3. Suterová (obě Švýc.) -1,08, 4. Curtoniová (It.) -1,11, 5. Haaserová (Rak.) -1,14, 6. Lieová (Nor.) -1,22, ...11. Ledecká -1,57, Nová (obě ČR) nedokončila.

Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Gutová-Behramiová 285, 2. Brignoneová 250, 3. Goggiaová (It.) 19, 4. Hütterová (Rak.) 187, 5. Macugaová (USA) 178, 6. Curtoniová 149, ...11. Ledecká 97.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 35 závodů): 1. Brignoneová 639, 2. Rastová (Švýc.) 533, 3. Hectorová (Švéd.) 507, 4. Gutová-Behramiová 504, 5. Ljutičová (Chorv.) 456, 6. Goggiaová 421, ...19. Ledecká 229, 68. Dubovská (ČR) 29.