23. 3. 2014 |Veronika Hlaváčová |Zprávy z domova

Agresi vůči učitelům by mohl pomoct řešit status ‚veřejného činitele‘ (podle nového zákoníku je přesný termín úřední osoba). Kantor by se tak dostal do stejné kategorie jako policisté, soudci nebo poslanci a prezident. S plánem přišel ministr školství Marcel Chládek z ČSSD. Ředitelé základních škol to ale kritizují. Pracovat by se mělo spíš s rodinami.