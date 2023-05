Šéfkuchař vařil i pro prezidenta. Nyní předává kuchařské umění žákům na střední škole

Ve cvičné kuchyni znojemské střední odborné školy je rušno. Žáci oboru kuchař/číšník dnes připravují tortilly s kuřecím masem. Pracují ve dvojicích. Každá má přidělený vlastní úkol.

„Holky připravují kuřecí maso. Z toho budeme dělat stripsy máme je naložené, v grilovacím koření oleji a česneku budeme balit v těstíčku v kukuřičné strouhance,“ popisuje mistr Michal Koch .

Za sebou má bohatou profesní dráhu vařil pro prezidenta Miloše Zemana, připravoval raut pro ministerstvo zemědělství, byl na pracovní stáži v Rumunsku a léta pracoval jako šéfkuchař.

„Být šéfkuchař je krásný, ale být mistr nebo učitel je pro mě přepych,“ říká.

„Není to o penězích, protože jako šéfkuchař máte úplně jiné peníze. Tohle je krása, něco co zůstává. Je to pro další generace, když bychom nevychovávali děcka, tak jak by ta doba vypadala. Proto jim chci ukázat, co jsem se naučil já,“ uvádí pro Radiožurnál.

Kuchař a pedagog Michal Koch | Foto: Lucie Korcová | Zdroj: Český rozhlas

‚Škola je můj kůň‘

Dnes pod jeho vedením vaří žáci a žákyně prvního ročníku. „Původně jsem chtěla jít na cukrářku, ale pak mě teta přemluvila, že to není obor pro mě. Tak jsem si řekla, že kuchař je podobný, a chytlo mě to mnohem víc, než jsem čekala,“ odpovídá jedna ze žákyň.

„Vysvětluju jim i to špatné v životě, co se může stát. Při začátku v restauracích má dítě už ze 70 procent hodně daný základ. A teď záleží na tom, jak mu v restauraci pomůžou a začnou si ho rozvíjet,“ dodává Michal Koch .

Své žáky učí pracovat s masem, přibližuje jim principy moderní gastronomie, vaří s nimi na soukromých akcích a účastní se s nimi kuchařských soutěží.

„Pro mě škola není práce. Je to můj kůň, ale opravdu kůň. Když to děcka baví, tak já jsem taky šťastný, a beru je jako kdyby byli moje,“ uzavírá pedagog.