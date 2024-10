Kdo bude učit naše děti? Mladí už nechtějí být levnou pracovní silou

Zatímco ještě před deseti lety se jim na některé inzeráty ozývaly až desítky lidí, dnes jsou rádi, když se přihlásí alespoň dva. Nejvíc to samozřejmě platí v místech, kde jsou vyšší náklady na život: typicky se jedná o velká města, jako je Praha, Brno nebo Ostrava.

Problémy hlásí i strukturálně znevýhodněné kraje, jako je Ústecko či Karlovarsko, kde se sociální problémy spojené s regionálním vyloučením násobí. Ale i naše hlavní město označuje situaci, ústy ředitelů, za katastrofální.

Děti v metropoli prý nemá kdo učit. Nejde přitom jen o školy základní, ale mnohdy už i o gymnázia.

Nejvíce učitelů chybí na středních odborných školách a na učilištích, celkově Česká republika postrádá zhruba 6 tisíc pedagogů. Ročně sice absolvuje pedagogickou fakultu asi 2,2 tisíce studentů, k tomu si doplní pedagogické vzdělání dalších 1,5 tisíce lidí, ale stávající podmínky jsou pro mladé často odrazující.

Málo peněz, malá prestiž

Důvod je jednoduchý: nízké platy v kombinaci s odpovědnou a mnohdy i psychicky náročnou prací, nejsou pro mladší generaci nijak lákavé. Důvodem je též nízký sociální status tohoto povolání.

Zatímco dřív byli pedagogové považování za podstatnou a respektovanou složku společnosti, dnes to tak není. A tak se na dráhu učitele či učitelky mladí lidé úplně nehrnou.

Populace učitelů a učitelek proto v posledních letech viditelně stárne. Očekává se, že nejsilnější ročníky odejdou do důchodu kolem roku 2035. Podle odhadů může v Česku už brzy chybět až 10 tisíc učitelů.

„Přetrvávající průměrný věk učitelů je i nadále vysoký. Tento negativní trend se stále nedaří zvrátit a je významným rizikem. Důvodem zvyšujícího se průměrného věku učitelů je nízký zájem uchazečů o povolání učitele. Mladí učitelé ve školách chybí,“ uvádí výroční zpráva České školní inspekce za rok 2022.

Kantoři ze škol prchají

Problém s odcházejícími učiteli však netrápí jen Česko, týká se celé Evropy. Jak uvádí společnost EDUIn: v Evropě pedagogickou profesi pustí až třetina učitelů, a to vždy pár let po nástupu do práce.

Česká republika je na tom však mnohem hůř. Ve školách totiž zůstává pouze 53 procent učitelů, a to do pěti let od ukončení studia.

Vláda Petra Fialy měla tendenci označovat školství za jednu ze svých priorit. Po třech letech vidíme, že tato slova měla k realitě velmi daleko. Odliv mladých pedagogů to jen dokazuje.

Věc je přitom jednoduchá: kvalitní školství nebude bez kvalitních vyučujících. Ty je potřeba zaplatit a motivovat, aby mohli dělat svou práci co nejlépe a posouvat Česko od montovny k té neustále skloňované a vysněné mozkovně.

Autorka je publicistka a dokumentaristka