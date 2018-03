Spojené arabské emiráty

10. 4. 2017 |Zuzana Švejdová |Ekonomika

Termín Velikonoc až v půlce dubna, nepracovní Velký pátek i silnější koruna. To všechno pomáhá tomu, že velikonoční svátky letos za hranicemi stráví desítky tisíc Čechů. Podle Asociace cestovních kanceláří mezi lidmi vedou zájezdy do Spojených arabských emirátů nebo třeba do Egypta.