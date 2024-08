Kreml varoval před politickou perzekucí v procesu s Durovem. Brání ho i Dubaj

Mluvčí ruského prezidenta Vladimira Putina varoval ve čtvrtek Paříž před politickou perzekucí v případě Pavla Durova, podnikatele ruského původu a zakladatele platformy Telegram. Toho v sobotu zadrželi u Paříže a ve středu večer ho justice začala stíhat. Informovaly o tom agentury AFP a Reuters. Moskva/Paříž 14:09 29. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Durov | Zdroj: Reuters

„Je důležité, aby se to, co se děje ve Francii, nezměnilo v politické pronásledování,“ zdůraznil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Dodal, že ruské úřady jsou připraveny Durovovi pomoci „v rámci svých možností“ tak, jak by pomohly i jiným Rusům, píše ruský server RBK.

Na Durovovu obranu ve čtvrtek vystoupili i představitelé Spojených arabských emirátů, jejichž občanství spolu s ruským a francouzským Durov má.

Představitel SAE ve čtvrtek uvedl, že vláda v Dubaji je v kontaktu s francouzskými úřady i se zástupci Durova. Spojené arabské emiráty kladou důraz na blaho svých občanů a poskytování pomoci je pro ně klíčovou prioritou, dodal úředník.

Paříž vyčítá Durovovi a jeho síti Telegram, že nedostatečně komunikují s úřady a neposkytují informace, o které žádají soudní orgány. Tím by se platforma a její šéf mohli dopustit spoluúčasti na zločinech, které uživatelé Telegramu plánují a koordinují pomocí této sociální sítě jako je pašování drog, šíření dětské pornografie či vydírání.

Ve středu pařížská prokuratura Durova po čtyřech dnech pustila z vazby po zaplacení kauce pěti milionů eur (125 milionů korun). Durov má ale povinnost hlásit se dvakrát týdně na komisařství nesmí odjet z Francie.