Cyklista Černý vyhrál s týmem časovku družstev ve druhé etapě Kolem Spojených arabských emirátů

Cyklista Josef Černý vyhrál s týmem Soudal-Quick-Step časovku družstev v druhé etapě závodu Kolem Spojených arabských emirátů. V celkovém pořadí se trojnásobný český časovkářský šampion posunul na 12. místo a ztrácí 53 sekund na nového lídra, kterým se stal Australan Luke Plapp. Abú Zabí 19:03 21. února 2023

Černý a spol. zvítězili na trati dlouhé 17 kilometrů o sekundu před americkým týmem EF Education-EasyPost. Třetí místo obsadili se ztrátou tří sekund jezdci Ineosu Grenadiers včetně Plappa, kterému před druhou etapou patřilo průběžné třetí místo.

V čele celkové klasifikace má Plapp stejný čas jako Černého týmový kolega Belgičan Remco Evenepoel.

„Poprvé v kariéře mám dres vedoucího jezdce a je to moc fajn. Bude to ještě dlouhé, ale budu se snažit ho udržet, co nejdéle to půjde,“ uvedl dvaadvacetiletý Australan.

Soudal-Quick-Step ovládl i druhou etapu závodu WorldTour poté, co v pondělí vyhrál ve spurtu Tim Merlier. Belgický jezdec dnes neudržel v závěru tempo svých kolegů a nabral ztrátu, kvůli níž klesl v průběžném pořadí z prvního na deváté místo.