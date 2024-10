Do dražby míří pracovní rukopis Malého prince. Jde o jediný exemplář, do které si autor dělal poznámky

Londýnské knihkupectví chystá do prodeje velmi vzácnou verzi knihy Malý princ. Jedná se o jediný dokument, který je plný rukou dopisovaných poznámek a jeho součástí jsou i dvě skici ilustrací podobné těm, které známe z dnešních vydání. Zamýšlená prodejní cena se v přepočtu pohybuje okolo 29 milionů korun. Londýn 16:56 25. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Unikátní rukopis knihy Malý princ | Foto: Jaimi Joy | Zdroj: Reuters

Knihkupectví, které plánuje knihu prodávat, ji popisuje jako rukopis psaný na stroji, který je svázaný v černé ohmatané vazbě. Dokument představuje proces tvorby Malého prince tak, jak ho známe dnes.

Nejspíš se jedná o první verzi, ve které se nachází slavná věta, „správně vidíme jen srdcem. Co je opravdu důležité, je očím neviditelné“, uvedla pro deník The Guardian literární kritička Sammy Jayová. Do té doby si autor s konkrétní formulací věty pohrával a měnil ji.

Vzácnost kousku

Jedná se o téměř unikátní kousek. Různé rukopisy Malého prince jsou totiž celkem tři. Jeden, jak už bylo zmíněno, je nyní v dražbě, další v Národní knihovně v Paříži a třetí v centru Harryho Ransoma při univerzitě v texaském Austinu.

Verze, která míří do dražby, je však pravděpodobně jedinou pracovní verzí samotného autora Malého prince Antoina de Saint-Exupéryho, která navíc obsahuje rukou psané poznámky.

Dražba proběhne na listopadovém veletrhu Abu Dhabi Art ve Spojených arabských emirátech. Zamýšlená prodejní cena je 1,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy přibližně 29 milionů korun.