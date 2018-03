26. 2. 2017 |Ondřej Bambas |Hudba

Americký zpěvák koncertující ve věznicích. Muž v černém. Folkař, který dokázal citlivě předělat hity Leonarda Cohena nebo Nine Inch. Legendární Johnny Cash by v neděli oslavil 85. narozeniny. Jeho odkaz přetrvává i čtrnáct let po jeho smrti.