Napsal sto písní, na desku se ale vešlo jen osmnáct. Zpěvák Justin Timberlake představil nové album

Čtyři roky práce a výběr ze stovky napsaných písní. Americký zpěvák a herec Justin Timberlake se vráti po šesti letech do studia, aby nahrál svou šestou studiovou desku. Na ní představil nových osmnáct skladeb. Jak nová deska zní? Poslechněte si v reportáži Radiožurnálu. Recenze Praha 20:53 17. března 2024

Justin Timberlake na nové desce Everything I Thought It Was kombinuje současný pop se svým typickým soulovým projevem. Podle něj jsou nové songy neuvěřitelně upřímné, ale taky zábavné.

V pořadu moderátora Jimmyho Fallona Justin Timberlake prozradil, že na albu pracoval čtyři roky – a dokonce na několik týdnů odjel na hudební camp, kde společně s dalšími textaři napsal 100 písní. Na novou desku se jich vešlo ale jen osmnáct.

Justin Timberlake na sebe poprvé upozornil ve druhé polovině 90. let jako člen chlapecké skupiny 'N Sync. Uspět ale dokázal i jako solový interpret.

Hned za svou debutovou desku z roku 2002 získal dvě ceny Grammy. Od té doby jich má na kontě dalších osm.

Rodák z amerického Tennessee se uchytil i u filmu. Tvůrci ho obsazují do romantických komedií nebo do životopisných snímků. Třeba v roce 2010 si zahrál ve filmu Sociální síť o vzniku Facebooku.

S novou deskou se Justin Timberlake vydá i na turné, které v překladu pojmenoval jako Zapomeňte na zítřek. Od dubna do prosince odehraje 75 koncertů.