Chci se doslova znovu narodit, říká kanadský zpěvák The Weeknd. Novým albem se loučí s alter egem

I hudebníci kvůli požárům v Los Angeles mění své plány. Například na novou desku zpěváka The Weeknda si fanoušci museli počkat o týden déle. O půlnoci ji ale vypustil do světa. Kanadský hudebník s ní uzavírá jednu důležitou životní kapitolu.

Osmdesátkový pop, futuristické zvuky, ale i texty s osobními výpovědmi. Přesně tohle The Weeknd kombinuje na svém albu Hurry Up Tomorrow. Na místě je i melancholie a naděje do budoucna. Kanadský hudebník, vlastním jménem Abel Tesfaye, šestým studiovým albem uzavírá jednu éru své hudební kariéry.

„Je to něco, co musím udělat. Jako The Weeknd jsem řekl všechno, co jsem mohl. Hudbu budu stále dělat, možná jako Abel. Chci se doslova znovu narodit, “ řekl zpěvák pro časopis W.

Čtyřiatřicetiletý zpěvák se tak po patnácti letech loučí se svým pseudonymem, alter egem. Tuto kapitolu by měl úplně uzavřít v květnu a to vydáním celovečerního filmu. V něm si zahraje po boku herečky Jenny Ortegy.

V Česku kanadský zpěvák naposledy zazpíval v srpnu 2023. Do areálu letiště v pražských Letňanech přivezl světelnou show, ale i obrovský nafukovací Měsíc. Největší hity si s ním zazpívalo 60 tisíc fanoušků.

I s aktuální deskou by se The Weeknd měl vydat na turné, což potvrdil loni v prosinci. Žádné koncerty ale zatím ještě neoznámil.