Držitel ceny Grammy Adams slaví 65. narozeniny. ‚Dřevorubec z Kanady‘ vydal 15 studiových desek

Disciplína, pracovní morálka, ale i rytmus. Všechny tyto vlastnosti získal Bryan Adams do svých šestnácti let. Mimo jiné totiž studoval vojenskou školu. Pak si ale koupil klavír a začal hrát po kanadských barech a klubech. Na hudební scéně prorazil během 80. let a doslova pobláznil posluchače songem Summer of '69.

„Někdy v roce 1993 - tedy skoro deset let po vydání songu - mi volali z mého hudebního vydavatelství a řekli mi, že píseň se stala číslem jedna v nizozemské hitparádě. Je skvělé, jak Summer of '69 má svůj vlastní život,“ vzpomínal Bryan Adams v rozhovoru pro britskou televizi ITV.

Další zásadní moment přišel s baladou Heaven, která pouze podtrhuje jeho schopnost skloubit romantiku s rockovou intenzitou. Asi nejznámější hit (Everything I Do) I Do It for You pak napsal v roce 1990. Tento ploužák doprovodil filmového Robina Hooda s Kevinem Costnerem v hlavní roli.

Adams, který se na koncertech objede bez velkolepých efektů a který nejčastěji hraje jen v džínech a tričku, také nechybí na téměř žádné velké události. Vystoupil na beneficích Live Aid, Greenpeace nebo Amnesty International. I své turné dokáže vyprodat velmi rychle.

„Na koncertech fanoušci znají opravdu slovo od slova každé mé písně. A to mě opravdu těší. Ale nedělám třeba to, že bych obrátil do haly mikrofon a nechal fanoušky zpívat. Ty písně jsou pro mě velmi osobní a chci je zpívat s nimi. Ostatně i kvůli tomu se chodí na koncerty,“ doplňuje Adams.

Atmosféru koncertů Bryana Adamse jste mohli za posledních dvanáct měsíců hned třikrát zažít i v Česku. Vystoupil v Praze, Brně i Havířově.

Mimo hudební scénu se pak věnuje fotografování a zachycuje nejen portréty známých osobností. Jeho fotografie byly publikovány ve významných magazínech a vystavovány po celém světě. Pózovala mu například i sjezdařka a snowboardistka Ester Ledecká.