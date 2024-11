Odříznutá chata v Sudetech, dva muži a příběh o selhání. Český film Krajan získal studentského Oscara

Český krátkometrážní absolventský film Krajan se stal vítězem Student Academy Award v hlavní kategorii. Takzvaného studentského Oscara na slavnostním galavečeru v londýnském kině Odeon Luxe převzali režiséři snímku Pavel Sýkora a Viktor Horák, absolventi písecké Filmové akademie Miroslava Ondříčka. České Budějovice 23:16 26. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pavel Sýkora a Viktor Horák | Foto: David Cliff | Zdroj: EPA / Profimedia

„V září jsme dostali pozvánku na galavečer a v té bylo napsáno, že jsme součástí finálové trojice. Do poslední chvíle jsme ale nevěděli, jestli získáme zlato, stříbro nebo bronz,“ vzpomíná režisér Viktor Horák.

Rozhovor s mladými filmaři a držiteli studentského Oscara Pavlem Sýkorou a Viktorem Horákem

Samotné ocenění tvoří kamenný kvádr se skleněným trojúhelníkem, který má uprostřed obrys známé sošky zvané Oscar. „Je to takový malý Oscárek,“ usmívá se druhý tvůrce Pavel Sýkora.

Film Krajan se odehrává během silvestrovského večera roku 1944 v Sudetech na chatě odstřihnuté od civilizace. Setkává se v ní starší muž s důstojníkem SS.

„Je to film víceméně o selhání a o tom, že každá mince má dvě strany a nikdo není padouchem svého vlastního příběhu,“ naznačuje Pavel Sýkora.

Krajan uspěl v konkurenci více než 2600 přihlášených snímků.

„Bylo to úžasné! Na ceremoniálu to samozřejmě začalo červeným kobercem a rozhovorem v angličtině, což pro nás bylo docela složité, protože v anglickém jazyce není ani jeden z nás zběhlý. Na začátku pustili takové intro. Mluvili v něm Robert Zemeckis nebo Steven Spielberg, a když se v tom objeví záběr z vašeho filmu, tak to je krásný pocit,“ vypráví Pavel Sýkora.

Celý rozhovor s oceněnými mladými filmaři Pavlem Sýkorou a Viktorem Horákem si poslechněte v audiozáznamu výše.