Promítání snímku Vlny v Los Angeles musí Mádl posunout. ‚Ve vzduchu je cítit kouř,‘ popisuje režisér

Kola filmového Hollywoodu stojí, shořely tisíce domů a to včetně luxusních vil celebrit. Málokdo tak má pomyšlení na blížící se Oscary, tedy Ceny akademie. Kvůli tomu tak musel odložit své promítání v požáry sužovaném Los Angeles i režisér Jiří Mádl. Ten chce ještě některým porotcům před hlasováním o finalistech představit svůj nominovaný snímek Vlny. Los Angeles 20:55 10. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Řekl bych, že je to taková lehce covidová atmosféra. Lidé jsou v pozoru a ruch města je utlumený,“ dodává k atmosféře v Los Angeles Mádl | Foto: Roman Černý/FORUM 24 | Zdroj: Profimedia

„Známe pár lidí, kterých se to přímo dotklo, nás tolik ne. My jsme v bezpečí a jediné, co člověk vnímá, je, že se už hodně začínají ptát lidi z domova, jestli jsme v pořádku a že když vyjdeme ven, tak je ve vzduchu trochu cítit kouř,“ komentuje režisér Jiří Mádl, který stihl v Los Angeles film Vlny alespoň jednou promítnout.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o posunutí projekce filmu Vlny v Los Angeles

„Řekl bych, že je to taková lehce covidová atmosféra. Lidé jsou v pozoru a ruch města je utlumený,“ dodává k atmosféře v Los Angeles Mádl.

V čilém kontaktu jsou filmaři také s americkou publicistkou, která jim podle producentky Moniky Kristl radí, jak dál postupovat. „Vypadá to, že přestal foukat vítr, takže podle našich zpráv asi můžeme pokračovat v dalších projekcích. Naše publicistka Tatiana Detlofson objednala nové časy na neděli s tím, že Akademie prodloužila termín hlasování o dva dny. Zároveň i posunuli den vyhlášení nominací na 19. ledna,“ říká Kristl.

Podle informací producentky nemělo mnoho filmových akademiků a hostů jak na první projekci dorazit. A ti, kteří přišli, byli naprosto zdrcení, protože se museli ze svých domů evakuovat a stihli si vzít akorát počítač.

3:13 Vlny jsou v užším výběru na Oscara. ‚V této fázi vyhraje ten nejlepší,‘ říká Mádl Číst článek

„Všechny akce ve městě byly zrušeny. Ať už oficiální, soukromé nebo jakékoliv screeningy a kina a projekční místnosti jsou zavřené. Každopádně snažíme se všechny, kteří měli přijít, přesunout na neděli a nějak s nimi být v komunikaci tak, aby se nás to dotklo co nejméně,“ vysvětluje Kristl.

Důležité je to pro filmaře i z toho důvodu, aby porotci snímek Vlny vůbec viděli. V užším oscarovém výběru zahraničních snímků je celkem patnáct filmů. Ty nejúspěšnější pak zamíří do finální pětice, kterou Akademie představí 19. ledna. Slavnostní předávání zlatých sošek ale má stále stejný termín – živý přenos z něj tak můžete sledovat v noci na třetího března.