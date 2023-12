Bradáčová: Řešit finanční zločiny je složité. Platí to i pro Čapí hnízdo, nejde o to, že je Babiš politik

Podvody na internetových bazarech, nabídky falešných bankéřů na různých internetových platformách a krádeže dat z internetového bankovnictví. Finanční zločiny v kyberprostoru kvetou. Když se k tomu přidají i kybernetické útoky na infrastrukturu, která způsobuje lidem i firmám značné majetkové škody, nárůst zločinu ve virtuálním světě je enormní. Peníze a vliv Praha 9:00 12. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba desetinu trestných činů nahlášených policii tvoří podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové finanční podvody, kdy lidé přijdou o své peníze z bankovních účtů | Foto: Tomáš Novák | Zdroj: Český rozhlas

Jen zmíněné finanční podvody, kdy lidé přijdou o své peníze z bankovních účtů, tvoří podle pražské vrchní státní zástupkyně Lenky Bradáčové už zhruba desetinu trestných činů nahlášených policii.

Celkově pak policie řeší v kyberprostoru každoročně o téměř sto procent případů více. „Z reálného světa se tak skutečně majetková trestná činnost přenáší do světa internetu,“ uvedla Bradáčová v pořadu Peníze a vliv Českého rozhlasu Plus.

Největší škody například podle zkušenosti České spořitelny způsobují lidem falešní bankéři, kteří z klientů lákají peníze na vymyšlené investiční produkty.

„Jen za leden až listopad letošního roku stály klienty falešné investice 119 milionů korun, na druhém místě pak byly takzvané zločiny z lásky, kdy hlavně ženy přišly za stejné období o skoro 40 milionů korun,“ uvedl mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Typicky jde o falešného amerického vojenského veterána, který prosí českou ženu o příspěvek na operaci a slibuje sňatek. Na třetím místě pak byly letos podvody na internetových bazarech, kde banka registruje škodu klientů za třináct milionů. Počtem případů ale byl tento typ podvodů letos dominantní.

S pomocí umělé inteligence

Zločinci se naučili využívat ke krádežím peněz i umělou inteligenci. A získávají tím před policií další náskok. Podle Bradáčové sice tuzemská justice má programy, aby se s umělou inteligencí naučila pracovat, znala její principy a mohla tak i odhalovat zločiny páchané s její pomocí, sama je ale v jejím využití opatrná.

„Zrovna justice a policie jsou hodnoceny jako jedny z nejrizikovějších veřejných úřadů, kde by se umělá inteligence, pokud by byla využívána v nějakém širším rozsahu, mohla dopouštět zkreslení či pochybení. Pokud by měla nahradit rozhodování těchto institucí, tak v současné době je zapojení umělé inteligence právě do těchto složek hodnoceno jako velmi rizikové,“ zdůraznila Bradáčová.

Vedle zločinů na internetu v tuzemsku v posledních letech mají stále své významné místo také podvody s dotacemi. Vzhledem k tomu, že vyšetřování krádeží evropských dotací se ale přesunulo pod speciální úřad evropského žalobce, tuzemská policie se soustředí na dotační projekty vázané na český státní rozpočet.

Podle Bradáčové se počet případů množí s tím, jak jsou vypisovány jednotlivé dotační výzvy a kolik peněz se na programy přidělí.

„Výzva se nejdřív zveřejní, pak přichází přihlašování a policie reaguje až následně, takže ta data je možné analyzovat s určitým odstupem,“ uvedla vrchní státní zástupkyně.

„Pokud se podíváme na statistiku, tak můžeme vysledovat takové tři vrcholy, a to byly roky 2014, 2017 a 2021, kdy bylo pro dotační podvody stíháno nejvíce fyzických i právnických osob. Zločin směřuje své aktivity tam, kde je dostatek finančních prostředků a dotační programy stále ještě probíhají,“ dodala.

Mezi dotační podvody lze zařadit také kauzou expremiéra a šéfa Hnutí ANO Andreje Babiše známou jako Čapí hnízdo. Ani po osmi letech od zahájení vyšetřování ale neexistuje stále pravomocný verdikt, zda se Babiš dopustil dotačního podvodu za 50 milionů korun, nebo ne.

Městský soud v Praze ho letos obvinění zprostil, odvolací soud ale verdikt zrušil a vrátil ho nižší instanci k novému rozhodnutí s tím, že kritizoval hodnocení některých klíčových důkazů ve vztahu právě k Babišovi.

Podle Bradáčové, jejíž úřad nad kauzou Čapí hnízdo vykonával několikrát tzv. dohled, je dlouhá doba řízení důsledkem složitosti kauzy. Nikoliv toho, že by justice byla pod vlivem faktu, že v ní figuruje politik, uvedla v rozhovoru Lenka Bradáčová.

Jaký vliv má na délku řízení to, že hlavní postavou kauzy je bývalý premiér, dnes poslanec Andrej Babiš?

Já bych si osobně přála, aby ta kauza již vyřešena byla, ale musím se na ni dívat realisticky jak z pohledu skutkového, tak právního. Ta kauza vůbec nepatří k jednoduchým věcem. Je to vidět i z rozhodnutí soudů, kdy jak městský soud, tak Vrchní soud měly rozdílné názory na hodnocení důkazů.

Stejně tak měli na hodnocení důkazů rozdílný názor původně dozorový státní zástupce doktor Šaroch a nejvyšší státní zástupce, který jeho závěry rozporoval.

Už z toho je zřejmé, že ta kauza je skutečně právně velmi složitá, třeba i z toho důvodu, že se v průběhu času měnila judikatura Evropského soudního dvora v pohledu na problematiku dotací.

Nechci zabíhat do úplných podrobností, ale chtěla bych říct, že si nemyslím, že je to spojeno s tím, že Andrej Babiš byl politikem. Pro srovnání si tady dovolím několik jiných kauz.

Kauza doktora Ratha, který politikem byl, se vyšetřovala rok a sedm let rozhodovaly soudy. A to jsme se domnívali, že je velmi důkazně silná. Kauza Bečvářova statku, kde obviněnými nebyli politici, ale úředníci veřejného úřadu, byla zažalována v roce 2009 a dodnes není rozhodnuta.

Trestní věc obviněných Pelty a spol. není dodnes rozhodnuta. Zažalována byla v roce 2020. A metropolitní spořitelní družstvo, velká kauza investičního podvodu, která zasahuje korporát, tak soud trvá sedm let a ta věc není rozhodnutá. Obžaloba byla v té věci podána v roce 2017.

Z toho podle vás vyplývá, že když v kauze figuruje politik, nehraje to roli, ale že máme pomalé rozhodování soudů?

Nemáme pomalé rozhodování soudů. Ze statistik deset let nazpátek vyplývá jednoznačně, že trestní řízení v těch běžných věcech trvá do jednoho roku. Většina obviněných v této zemi je pravomocně odsouzena do jednoho roku.

Toto jsou ale všechno typově velmi závažné věci hospodářské, korupční kriminality, do kterých se promítá velmi efektivní obhajoba, ve kterých je často mnoho pachatelů, organizovaná trestná činnost, ale také různé hodnocení ze strany jednotlivých aktérů, ať už státních zástupců nebo soudů.

Ty věci se několikrát mezi soudy otáčejí, ale není to věc výjimečná. V evropském pojetí trestního práva, v evropských státech je to u těchto věcí obvyklé. Můžeme si položit otázku, pokud spravedlnost přichází pozdě, jestli je to spravedlnost.

Na druhou stranu bych zase řekla, že toto je dopad velmi kvalifikovaně postaveného trestního řízení, které dává subjektům, které se zpovídají z trestných činů, velké množství práv. Myslím, že bychom měli tato práva garantovat, ale znamená to, že pak to také déle trvá.

Takže i když jde v té kauze v uvozovkách jenom o 50 milionů, a tudíž to rozsahem není žádná velká kauza, tak jste přesvědčena, že kdyby ústřední postavou nebyl Andrej Babiš, tak by se ta kauza táhla stejně dlouho?

Pokud by byla uplatňována stejná obhajoba, myslím si, že ano. Samozřejmě s jistou výhradou, a to jsou období pro vydávací řízení ve Sněmovně.

Ke kauze Čapí hnízdo patří ještě jedna větev, a to je daňová část, kdy jde o to, jak Agrofert zadával reklamu na Čapí hnízdo. Policie to nedávno odložila s tím, že se nejednalo o trestný čin daňových úniků. Vy jste jako dohledová státní zástupkyně nařídila, aby to policie znovu otevřela. To je vlastně taky kauza stará 13 let. Očekáváte tam v dohledné době nějaký závěr?

Dohledová státní zástupkyně z vrchního státního zastupitelství dala zcela jasné pokyny dozorovému státnímu zástupci, které musí splnit.

My očekáváme v nejbližší době právě naplnění těchto pokynů a tu věc jsme otevřeli znovu právě proto, že policie a státní zástupce přistoupili k jejímu odložení ještě v době, kdy nebyly zřejmé závěry finanční kontroly.

To znamená, že finanční úřady neměly po celou tu dobu uzavřenu otázku, zda z jejich pohledu došlo k daňovému úniku či nikoli. Musím říci, že pokud Finanční úřad shledá, že z jeho pohledu došlo k daňovému úniku, nemusí to vždy automaticky znamenat, že došlo ke spáchání trestného činu.

Domníváme se ale, že tady měl policejní orgán vyčkat argumentace Finančního úřadu, doplnit dokazování a pak se s takovou argumentací vypořádat. Proto byla ta věc otevřená.

Kauza z IKEMu

Velkou kauzou letošního roku jsou také obvinění lékařů a manažerů z IKEMu kvůli údajnému vydírání. Tuto kauzu neobvyklé vyšetřuje Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) a dozoruje to státní zastupitelství z Prahy 4. Jaký je váš názor na to, že se tím zabývá GIBS, ačkoliv se tam žádné podezření o zapojení policistů do údajné trestné činnosti neprokázalo?

Tady je třeba říci, že GIBS se tou věcí zabývá na základě tzv. delegačního rozhodnutí dozorového státního zástupce, a to především z důvodů ekonomiky a efektivity řízení v té věci.

S ohledem na to, že bylo potřeba provést neodkladné úkony spočívající v prohlídkách různých prostor, byla ta věc delegována na GIBS, protože ona do té doby vedla prověřování.

V případě, že by v době, kdy bylo potřeba úkony provést, převzal věc jiný policejní orgán, tak podle dozorového státního zástupce hrozilo zmaření provedení toho úkonu a možnosti získat důležité informace. Dozorový státní zástupce je právě tím, kdo při ochraně trestního řízení rozhoduje, který policejní orgán se bude věcí zabývat.

V tom já skutečně spatřuji ten základní důvod. Všechny informace o věci měla Generální inspekce bezpečnostních sborů. Byl tam předpoklad, že je schopna neodkladně úkony provést, a proto k tomu státní zástupce přistoupil. Nic jiného bych v tom nehledala.

Ve Sněmovně by se měla v dohledné době probírat novela zákona o státním zastupitelství. To by mělo zavést limity na dobu, po kterou mohou státní zástupci být v určitých vedoucích funkcích, právě třeba vést vrchní státní zastupitelství. Zřejmě se tedy rozjedou nové soutěže. Jak vidíte svoji budoucnost? Budete usilovat znovu o místo šéfky VSZ v Praze, až to bude aktuální?

Já o tom nechci spekulovat. Řeknu to v době, kdy to aktuální bude. Ta novela je zatím před druhým čtením, Poslanecká sněmovna může samozřejmě její obsah ještě měnit a já bych nerada spekulovala ještě předtím, než je zákon přijat.

Přeci ale máte nějakou svou osobní představu, co byste chtěla do budoucna dělat?

Svoji kariéru vidím v této chvíli spojenou se státním zastupitelstvím. A kde to bude? V jaké pozici? To skutečně nechme na aktuální situaci v době, kdy se o tom bude rozhodovat.