Každá minuta může rozhodnout. Zdravotníkům v IKEM pomáhá v boji s časem aplikace zCase

V pražském IKEM před necelými pěti lety začali využívat systém zCase, který propojuje dispečink zdravotnické záchranné služby s akutním příjmem v nemocnici prostřednictvím speciální aplikace. Personál nemocnice díky němu dostane informaci o blížícím se příjezdu akutního pacienta v reálném čase přímo do mobilu. V případě potřeby se tak pacient dostane na sál dříve. Praha 23:18 17. června 2024

„Doma se mi udělalo špatně, měl jsem velké palčivé bolesti na hrudníku, takže jsem si akorát stihnul připravit tašku s sebou a už jsem volal záchranku,“ líčí z nemocničního lůžka 65letý Josef. Sanitka ho sem přivezla předešlý den večer s akutním infarktem.

„Z reference a zaslaného EKG jsme viděli, že se jedná o akutní typ infarktu myokardu, který vyžaduje okamžitou katetrizační léčbu,“ popisuje vedoucí Akutní kardiologie Marek Šramko, který před lety s myšlenkou na zCase přišel.

„Díky tomu jsme ihned aktivovali náš katetrizační tým, který byl doma na telefonu. Ten stihl včas přijet, takže nebyla žádná prodleva mezi příjezdem pacienta na sál a jejich příjezdem. Všechno už bylo připravené. Pacient se do nemocnice dostal ve 22.13 a ve 22.30 už byl zákrok hotový.“

Několik hodin poté už se Josef cítí o mnoho lépe. „To, co jsem zažil, to bych nikomu nepřál. Jsem dost velký držák, ale tohle opravdu bolelo,“ svěřuje se. Díky rychlému zásahu zdravotníků by mohl už za několik dnů domů.

10 minut může zachránit život

„Nedokážeme říct, kolika pacientům to zachránilo život, ale z našich dat víme, že to zrychlilo logistiku infarktu nebo dosažitelnost katetrizace a katetrizačního zprůchodnění tepny asi o 12 minut. A z jiných velikých registrů se ví, že zrychlení byť jenom o 10 minut významně sníží mortalitu a zlepší přežití pacientů,“ říká Marek Šramko.

Infografika představující aplikaci zCase, kterou využívají zdravotníci v IKEM

Nezastupitelným pomocníkem v boji s časem je pro zdravotníky mobilní aplikace zCase, díky které mají přímo ve svém telefonu přehled všech případů – dokončených i probíhajících.

„Pokaždé, když sanitka naloží pacienta a lokuje se IKEM jako cílová destinace, tak se nám ten případ tady objeví, aniž by musel záchranář něco zadávat,“ vysvětluje kardiolog. „Upozorní nás to na nový případ a už se můžeme přímo spojit s posádkou, která nám může třeba ještě dodatečně poslat EKG. Vidíme odhadovanou dojezdovou dobu a můžeme všechny případy sledovat.“

Sestry v obraze

V průběhu času přibyla k aplikaci na akutním kardiologickém příjmu ještě velká tabule. Díky tomu mají aktuální informace i sestry.

„Lékař je důležitým prvkem, ale není jediným, takže jsme vymysleli ‚read only‘ variantu, díky které sesterský personál taky vidí, že se něco děje, že lékař něco řeší a že nějaká posádka je na cestě sem. A tedy i sestry jsou na to víc připravené,“ doplňuje vedoucí IT oddělení Petr Raška.

Aplikaci si pochvaluje i staniční sestra Monika Kučerová. „Pomáhá nám to hlavně v organizaci,“ potvrzuje.

K systému zCase se postupně připojilo asi 20 nemocnic po celé České republice. IT odborníci systém dál zdokonalují. Novinkou je například možnost konzultace mezi lékaři jednotlivých nemocnic v bezpečném prostředí, které dokáže citlivá data pacientů ochránit.