Otec Madlenky: Dcera je hravá a zatím netuší, co se děje. Sourozenci by jí chtěli dát i vlastní kost

Češi se v posledních dnech hromadně hlásí do registru dárců kostní dřeně. Vlnu zájmu vyvolal příběh dvouleté Madlenky, která kvůli vzácnému onemocnění potřebuje dárce. Hostem Lucie Výborné byl dívčin otec Lukáš Přibyl, který o víkendu přišel do pražského IKEM lidem osobně poděkovat. „Vůbec jsme netušili, co naše původní video způsobí. Potkal jsem jen odhodlané lidi, kteří tu pomoc myslí vážně," popisuje pro Radiožurnál. Host Lucie Výborné Praha 11:26 26. března 2025

Madlenka se má teď podle svého otce dobře a je dál normálním dítětem. „Zatím naštěstí vůbec netuší, co se děje. Zůstává normálním dítěte, takže si hrozně ráda hraje a třeba pozoruje holuby za oknem,“ přibližuje Lukáš Přibyl.

Poslechněte si celý rozhovor Lucie Výborné s otcem Madlenky Lukášem Přibylem a vedoucí registru dárců kostní dřeně Marií Kuříkovou

Dárce pro dceru nejdříve rodina hledala mezi sebou. Testy podstoupili i tři sourozenci dvouleté holčičky. „Vysvětlili jsme jim to do detailu, každý měl možnost se vyjádřit. Řekli, že jdou darovat hned, že by jí dali třeba i svou vlastní kost a že udělají všechno,“ vzpomíná.

Potřebnou shodu ale lékaři v rodině nenašli, Přibyl se proto obrátil na veřejnost.

Od zveřejnění videa uplynuly dva týdny a do registrů se od té doby přihlásily tisíce lidí z celého Česka. V pražském IKEM se dokonce o víkendu na zápis stály fronty. Na některých registračních místech dokonce zcela došly odběrové sady na vzorky.

„Z toho, co se teď děje, mi skoro přijde, že nikdo netušil, že existuje registr dárců kostní dřeně. Najednou to řeší i babičky z vedlejší vesnice. Jsem rád, že jsme otevřeli takové celospolečenské téma a třeba se podaří i změnit přístup. Většinu lidí asi nenapadne se zapsat, dokud nevidí miminko nebo někoho jiného, komu můžou zachránit život,“ zamýšlí se otec Madlenky.

Lékaři v pražském Motole mají kromě transplantace kostní dřeně podle něj ještě jinou variantu. Tou je unikátní a vysoce specifická léčba, která by na padesát procent byla schopna dokonce zařídit úplné vyléčení dívky, aniž by potřebovala transplantaci kostní dřeně.

Zároveň ale dodává, že kompletní detaily nezná. „Naprosto věříme lékařům a zatím jsem se setkal jen s naprosto neuvěřitelným přístupem,“ chválí zdravotníky.

I přes náročný pobyt v nemocnici je dívka podle otce dál veselá. „Je neskutečně živé a tvořivé dítě. Nedávno u ní byli psychologové na kontrole, jestli všechno zvládá a nezastavuje se jí vývoj. Zjistili, že je o několik měsíců napřed. Asi jí táhnou starší sourozenci,“ míní Přibyl.

Ve chvílích beznaděje se podle svých slov obrací právě na ty, kteří chtějí jeho dceři pomoci. Odpovídá také na zprávy, které mu chodí.

„Děkování není nikdy dost. Jak dobrovolníkům, kteří to organizují, tak všem, kterým není lhostejná možnost pomoci a někomu teoreticky zachránit život,“ uzavírá.

Celý pořad Host Lucie Výborné si můžete poslechnout v audiozáznamu výše. Kromě otce Madlenky přišla do studia také Marie Kuříková, vedoucí Českého registru dárců krvetvorných buněk.