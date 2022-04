Do Česka se vrátí ostatky generála Františka Moravce. Legionář má být pochován v Čáslavi

Tento měsíc by měly být ze Spojených států amerických do Česka převezeny ostatky brigádního generála Františka Moravce. Ve středu to uvedla ministryně obrany Jany Černochová (ODS). Symbolický akt má být součástí její dubnové cesty do Spojených států.

