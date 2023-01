Svatováclavskou korunu obestírá podle legendy temná kletba. Podlehl jí i Reinhard Heydrich?

Nejvzácnější a nejpřísněji střežený poklad českých zemí, řeč je o korunovačních klenotech. Patří k nim i svatováclavská koruna, která byla poprvé zmíněna v papežské listině z roku 1346. Vyhotovit ji nechal Karel IV. a věnoval ji svatému Václavovi. Historii korunovačních klenotů se tento týden věnuje seriál Radiožurnálu. Seriál Praha 18:59 10. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Svatováclavská koruna z korunovačních klenotů | Zdroj: Profimedia

„Bože, tvých věrných koruno, jenž na hlavách jich postavuješ korunu drahého kamenie, požehnaj a posvěť korunu tuto, aby jakžto ona rozličným kamením jest okrášlena, takéž sluha tvój, nositel jejie, mnohých předrahých ctností darem tvú darující milostí byl naplněn skrze Krista, hospodina našeho. Amen.“

Tak znělo arcibiskupovo požehnání, které bylo součástí českého řádu korunovačního. O úpravě latinského textu rozhodl Karel IV. A ještě jako markrabě moravský nechal vyrobit korunu pro svoji pozdější korunovaci českým králem 2. září 1347.

„Koruna se skládá z čelenky, která je složena ze čtyř dílů. A uprostřed každého dílu vybíhá veliká lilie. A všechny díly jsou osazené velkými, drahými kameny,“ popisuje pro Radiožurnál Petr Kroupa, ředitel odboru památkové péče kanceláře prezidenta republiky.

Čelenka je nahoře spojena dvěma užšími pásky. „Evidentně pocházejí z nějakého opasku. Má se za to, že to byl dámský opasek a že patřil první Karlově manželce Blance z Valois. A nahoře je umístěn zlatý křížek, ve kterém je osazen safír, kde je vybroušeno ukřižování,“ doplňuje.

Kletba a Heydrich

Svatováclavskou korunu podle legendy obestírá temná kletba. Ten, kdo si ji nasadí na hlavu neoprávněně, do roka zemře. Údajně to udělal i zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Později podlehl zraněním, která mu způsobili parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík.

Tuto legendu připomněl i režisér Jiří Sequens ve filmu Atentát z roku 1964. Neexistuje ale žádný důkaz, že by si Heydrich skutečně korunu nasadil.

Nejvíce otázek se točí kolem relikvie uložené uvnitř svatováclavské koruny. Naposledy ji odborníci zkoumali před třemi měsíci. V kříži na vrcholu koruny může být trn z Kristovy trnové koruny.

„Celá ta noha je udělána jako schránka, jako dutina. To je to místo, kde ten trn byl původně uložen a já předpokládám, že tam je uložen pořád,“ vysvětluje Kroupa.

Po obvodu křížku je latinský nápis: Zde leží koruna Páně. „To tam nechal napsat Karel IV., který pravděpodobně ten trn měl a nechal ho tam vložit. A tady se pořád zjišťuje, jestli tam ten trn je, nebo není. Ale proč by tam nebyl? Já nevím, proč to lidi tak trápí. Když to tam je napsaný, tak to tam je,“ dodává šperkař Jiří Belda. Právě rod Beldových se o české korunovační klenoty staral více než 50 let.