Lidstvo kouří konopí už 2500 let. Svědčí o tom archeologické nálezy rituálních předmětů z Číny

Užívání marihuany v posledních letech v různé míře povolila řada zemí světa, například Kanada nebo některé státy USA. Užívání této drogy by se tak mohlo zdát jako něco nového, ve skutečnosti je to ale úplně jinak. Alespoň to ukazují nové archeologické objevy. Poslední je dokonce až 2500 let starý. Pohoří Pamír 9:42 13. června 2019

Podle nejnovějšího objevu ze Západní Číny kouří lidé listy konopí nejméně dva a půl tisíce let. Svědčí o tom nálezy rituálních předmětů, které se používají k pálení vonných látek, které archeologové našli na pohřebišti ležícím v pohoří Pamír u hranic s Kyrgyzstánem a Tádžikistánem.

V nádobě na uhlíky našli archeologové zbytky konopí s vysokým obsahem psychoaktivní látky THC a ohlazené kameny. Ty se podle názoru vědců rozpálily v ohništi, umístili do nádoby a nasypaly se na ně listy marihuany.

Přírodní duchové

Podle vědců se konopí používalo při rituálech, při kterých měla kombinace hudby a psychoaktivního kouře lidem umožnit komunikovat s přírodními duchy nebo se záhrobím. Podle Roberta Spenglera z Institutu Maxe Plancka pro Lidské dějiny je konkrétní použití pořád spekulativní.

Co je ale z objevu a celé studie jasné, je to, že tehdejší lidé cíleně sklízeli konopí s vysokým obsahem THC a to, že marihuanu spíše kouřili, než že by ji konzumovali. Podle Megan Cifarelliové z Manhatanvillské vysoké školy ale mohlo pálení konopí sloužit i k více světskému účelu: maskování zápachu mrtvých těl.

Vědci při obdobných vykopávkách zkoumají nejen konkrétní věci, které našli, ale také jejich polohu a stav. Jedna z misek byla například výrazně více ohořelá i na tomto základě se domnívají, že byla použita právě při pohřbu ostatků, které na pohřebišti našli.

Konopí a malý stan

Jedna z koster také jeví známky toho, že by mohlo jít o lidskou oběť. Konkrétně zmíněné rituální misky pak vědci zkoumali pomocí metody pojmenované plynová chromatografie s hmotnostním spektrometrem, jejíž princip se používá třeba i při kontrole zavazadel na letištích. Ta velmi zjednodušeně řečeno převede vzorek na plyn a pak roztřídí vzniklé ionty podle jejich hmotnosti, čímž umožní analýzu.

Poslední nález odpovídá tomu, co psal v pátém století před Kristem Hérodotos z Halikarnássu, který sepsal text Dějiny. V něm popisuje lidi žijící okolo Kaspického moře, kteří podle něj trávili čas v malém stanu, ve kterém pálili listy rostlin v miskách s rozpálenými kameny.

Podobné, i když mladší nálezy, archeologové už dříve našli třeba na severu Číny nebo v pohoří Altaj v Rusku. Dvojice archeologů, která pohřebiště objevila, také odhaduje, že právě z Pamíru se užívání konopí rozšířilo dál do Asie a později Evropy. Přes tuto oblast totiž vedla důležitá obchodní cesta známá jako Hedvábná stezka.