11. 11. 2014 |Ľubomír Smatana |Zprávy z domova

Do lékárny v Uherském Hradišti by dnes měla dorazit první dávka léčebného konopí a v dalších dnech pak přímo k pacientům - k těm, kteří trpí nesnesitelnou bolestí nebo třeba roztroušenou sklerózou. Už skoro dva roky to umožňuje zákon. Úřady ale dlouho řešily administrativu spojenou s dovozem konopí ze zahraničí. Masti a další přípravky z konopí přitom nelegálně kolují mezi Čechy už dlouho. A to i mezi seniory.