Archeologové hlásí významný objev. V milevském klášteře našli tajnou chodbu

Archeologové objevili v milevském klášteře tajnou chodbu s rozšířenou místností na konci. Byla ukrytá ve středověké zdi. Podle prvních indicií by to mohla být chodba s trezorem, v němž mohou být cennosti, jež před husity ukryl začátkem 15. století tehdejší opat. Chodba je veliká 90 x 60 centimetrů. V průzkumu budou vědci pokračovat nejpozději za měsíc, až to koronavirová omezení umožní. Ve středu to řekl vedoucí týmu, archeolog Jiří Šindelář.

