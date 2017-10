Bratři vypěstovali největší dýni v Anglii. S váhou 1030 kilo překonali vlastní loňský rekord

„Světový rekord překonáme,“ věří Stuart a Ian Paton. Bratři letos vypěstovali největší dýni, kterou kdy Anglie viděla. Hmotností 2269 liber sice překonali svůj loňský osobní i ostrovní rekord, na ten světový jim ale ještě více jak 350 liber chybí. Velká Británie 19:20 15. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít S touto dýní vyhráli bratři v roce 2016 | Foto: Fotobanka Profimedia

Bratrům, kteří se rozhodli vypěstovat největší dýni, se podařilo překonat dosavadní anglický i osobní rekord, když vypěstovali zeleninu o hmotnosti 2269 liber – tedy skoro 1030 kilogramů. V neděli o tom informoval server The Telegraph.

Bratři – dvojčata Stuart a Ian Patonovi – strávili dobu víc než čtyř měsíců stovkami hodin pěstování, kdy se snažili o rekordní dýni. Tu následně představili na podzimním dýňovém festivalu v městě Netley. Ostrovní rekord jim sice již zajistila jejich loňská dýně, která vážila 2254 liber, ale letos se ho pokusili překonat – a úspěšně.

Bratři uvedli, že použijí až 100 galonů vody denně (téměř 380 litrů), aby pomohly svým dýním v růstu. Ty pak mohou denně přibrat na váze až 27 kilogramů. Dvojčata původem z Lymingtonu se intenzivně věnují pěstování dýní posledních deset let.

„Doufáme, že se staneme mistry světa, to je náš cíl. Chceme porazit světový rekord a stát se mistry,“ řekl Paton. „Nepodařilo se to dnes, ale překonali jsme britský rekord a náš rekord – a to je lepší než nic. Budeme pokračovat, dokud ho nepřekonáme,“ dodal s tím, že i pak budou pokračovat a v dohledné době se rozhodně nevzdají.

Světový rekord je v současnosti 2624 liber, tj. 1190 kg. Dýni vypěstoval v Belgii Mathias Willemijns.