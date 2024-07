Čapí pěstouni. Ptáčata našla v záchranné stanici v Bartošovicích náhradní rodiče a brzy začnou létat

Táta čáp zemřel a samice by se o ně sama nepostarala. Ptáčata čápa bílého odvezli z hnízda v Prostřední Suché do záchranné stanice v Bartošovicích na Novojičínsku. Ujali se jich tam zkušení pěstouni: čapí pár, který už odchoval desítky takových sirotků. Bartošovice 14:59 13. července 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ptáčat čápa bílého se v záchranné stanici ujali zkušení pěstouni: čapí pár, který už odchoval desítky takových sirotků | Foto: Záchranná stanice a Dům přírody Poodří, Bartošovice

„Oba dospělí ptáci měli kdysi úrazy na sloupech elektrického vedení a nejsou schopni lítat, jenom poletovat – jsou u nás už patnáct let. Taková pěstounská babička s dědečkem. Samec už není plodný, ale pořád je ochoten starat se o mláďata bere je za své,“ představuje pár čápů bílých šéf záchranné stanice pro zvířata v Bartošovicích na Novojičínsku Petr Orel.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 V Bartošovicích natáčela reportérka Marta Pilařová

„Vychovali desítky mláďat a další desítky jim byly podloženy, takže to jsou úctyhodní rodiče,“ dodává Orel.

Hnízdo mají nízko, kvůli svým zraněním by výš nevyletěli. Teď se v něm starají o trojici čapích mláďat z Prostřední Suché na Karvinsku. Mláďata už jsou docela velká, ale v půlce května to měla nahnuté.

Tátu jim zřejmě srazilo auto a samice by péči o ně sama nezvládla. Proto putovali za pěstouny do Bartošovic. Po sedmi týdnech to vypadá, že mají vyhráno.

„Těm už nic nechybí. Je otázka týdne, kdy začnou trénovat křídla, a v druhé polovině července už začnou poletovat,“ odhaduje Orel.

Čápi bílý tady nejsou jediní zvířecí pěstouni. O osiřelá ptáčata tu pečuje i pár čápů černých a samice poštolky, sovy pálené a puštíka bělavého. Když odrostou, vypouštějí je záchranáři do přírody. Zachráněná čápata na podzim poletí možná až do Afriky.